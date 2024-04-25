Мособлдума предоставила участникам СВО и их семьям право на бесплатную поддержку в суде | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 12:47 Мособлдума предоставила участникам СВО и их семьям право на бесплатную поддержку в суде Мособлдума предоставила бойцам СВО бесплатную помощь в суде Медиасток.рф

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Мособлдума предоставила участникам СВО и членам их семей право на бесплатное представление интересов в суде. Закон приняли на 83-м заседании парламента.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что Подмосковье оказывает разнообразную поддержку участникам СВО. Одна из мер — это бесплатная юридическая помощь, которая предоставляется Государственным юридическим бюро Московской области.

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«В прошлом году за бесплатной юридической помощью обратились порядка 500 участников СВО и членов их семей. Они получили консультации, помощь в подготовке различных документов», — рассказал Игорь Брынцалов.

Депутаты учли обратную связь и приняли решение расширить меру поддержки. Теперь бойцы и их семьи смогут получить бесплатное представительство в судах и различных органах со стороны Госюрбюро и адвокатов.

Узнать список мест, куда можно обратиться за бесплатной юридической помощью, можно на карте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подарках бойцам от школьников региона. В течение недели они плели маскировочные сети и писали для них письма.

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