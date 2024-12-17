Участникам СВО и их семьям продлили кредитные каникулы

Госдума во втором и третьем чтениях приняла нормы, в соответствии с которыми участникам СВО и членам их семей продлевают срок получения кредитных каникул. Данные разместили в базе нижней палаты парламента .

Сейчас заемщик имеет право потребовать у кредитора отсрочку по кредиту в любой момент в течение времени действия кредитного договора, но не позднее 31 декабря текущего года. Принятый Госдумой закон продлевает этот срок до 31 декабря 2025 года.

Рассчитывается льготный период как срок мобилизации или срок действия контракта на службу, увеличенный на 180 дней.

Генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич ранее заявил о необходимости возобновить механизм кредитных каникул на фоне изменения ключевой ставки Банка России.