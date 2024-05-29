Удар по столицам стран НАТО. Как Россия ответит на атаки Украины западным оружием

Украинские журналисты подсчитали, что 10 стран Евросоюза разрешили ВСУ применять их оружие для ударов по России. Воспользуются ли украинские власти таким «одобрением» — в материале 360.ru.

Какие страны «разрешили» Украине бить по России В десятку стран, «разрешивших» Украине удары по территории России западным оружием, вошли Великобритания, Литва, Латвия, Польша, Нидерланды, Финляндия, Чехия, Франция, Эстония и Швеция. В «подтверждение» такой готовности журналисты кратко и без прямых цитат пересказали заявления представителей этих стран разного уровня. Вместе с тем авторы материала отметили, что Соединенные Штаты традиционно придерживаются линии запрета в этом вопросе. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что изменений в позиции США относительно неприменения ВСУ американского оружия для атак на Россию на данный момент нет. После издания «Лига. Новости» тезис о «разрешении» Украине бить по российской территории подхватил «Инсайдер». На него сослался советник офиса президента Украины Сергей Лещенко, который разместил пост о «разрешении» от 10 стран в своем Telegram-канале.

Фото: РИА «Новости»

Воспользуется ли Украина «разрешением» Позиция вышеперечисленных стран об ударах по России западным оружием неудивительна, заявил 360.ru военный эксперт Антон Лиманов. По его словам, за два года все уже привыкли, что речь идет об эскалации конфликта. «Опять-таки, логика поставки вооружений, логика эскалации конфликта: воспользуется ли Украина? Если ей позволят, то воспользуется, если не позволят хозяева, то не воспользуется. Дадут отмашку, дадут разрешение — еще как воспользуется, конечно», — подчеркнул эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Какое вооружение есть у ВСУ Украина обладает собственными 155-миллиметровыми гаубицами, которые стреляют на 40 километров от границы и могут достать до Белгорода. Имеющиеся у ВСУ ракеты HIMARS способны бить на 85 километров — они могут «накрыть» Курск. Ракеты ATACMS, дальность которых составляет 165 километров, теоретически могут дотянуться до Брянска, Орла и Воронежа, а также до аэродромов под Таганрогом и Ейском. В зоне действия британских ракет Storm Shadow и французских SCALP-EG дальностью до 560 километров находятся еще три аэродрома на юге России, а также Москва. «То есть, вполне могут ударить. Если такое разрешение будет, то расслабляться особо не надо», — подчеркнул Лиманов.

Фото: РИА «Новости»

Каким будет ответ России В последнее время происходит эскалация конфликта, и дальше будет только хуже, считает военный эксперт. Россия может ответить на атаки по своим территориям ударом по столицам государств Североатлантического альянса. «Мы можем также нанести удары по столицам стран НАТО. Не дай Бог, конечно. Честно говоря, в голове так и кружится, что дальнейшая эскалация конфликта ни к чему хорошему не приведет», — заключил специалист. Издание Agence France-Presse со ссылкой на «множество западных источников» ранее сообщило, что ВСУ неоднократно применяли западное оружие для атак на территорию России. Агентство не уточнило, когда именно произошел удар и о каком объекте идет речь.