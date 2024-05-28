«Ударили и ничего не произошло». Украина неоднократно била западным оружием по России
AFP: Украина ударила западным оружием по объектам близ Краснодара
ВСУ неоднократно применяли западное оружие для ударов по территории России. Один из них пришелся по объекту близ Краснодара, заявили в Agence France-Presse со ссылкой на «множество западных источников».
Агентство не уточнило, когда именно произошел удар, и о каком объекте идет речь.
Удары Украины по России западным оружием прокомментировал полковник французской морской пехоты Мишель Гойя.
«Москва утверждала, что Крым неприкосновенен. Украинцы ударили по нему американским оружием, и ничего не произошло», — заявил французский военный.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал союзников разрешить Украине бить западным оружием по военным целям на территории России.