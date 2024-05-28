Страны ЕС разошлись во мнениях по поводу возможности ударов их оружием по РФ

Боррель: ряд стран ЕС согласилась разрешить ВСУ бить их оружием по территории РФ

Некоторые страны ЕС могут отказаться от ограничений на использование ВСУ западного оружия для ударов по территории России. Об этом перед встречей министров обороны государств Евросоюза заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

«Ряд стран ЕС готовы отменить ограничения на удары своим оружием по территории России, но остальные пока не готовы это сделать», — подчеркнул чиновник.

При этом он указал на различие подходов разных государств блока по этому вопросу.

Кроме того, Боррель назвал «законными и соответствующими международному праву» действия украинских властей в вопросе нанесения ударов по территории РФ.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Украина планирует увеличить применение токсичных веществ в ходе боевых действий в зоне СВО.