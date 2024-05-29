Секретов не было. Песков — о решении Польши «разрешить» Украине удары по России

Песков назвал очевидной позицию Польши по использованию западного оружия ВСУ

Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com
Фото: Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россия считает очевидной позицию Польши об отсутствии ограничений для Украины по применению западного оружия. Таким мнением поделился пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова привели «Известия».

«Мы видели заявление, но, собственно, это было вполне очевидно и до этого заявления, там никаких секретов на этот счет не было», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Замглавы Минобороны Польши Цезарий Томчик заявил, что страна не ограничивает ВСУ в использовании вооружений, в том числе для ударов по российской территории. Чиновник призвал другие государства последовать примеру Польши.

Накануне президент Владимир Путин предостерег поляков от отправки войск на Украину. По его словам, они не смогут покинуть страну, если войдут туда с европейским контингентом.

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