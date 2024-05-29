Россия считает очевидной позицию Польши об отсутствии ограничений для Украины по применению западного оружия. Таким мнением поделился пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова привели «Известия» .

«Мы видели заявление, но, собственно, это было вполне очевидно и до этого заявления, там никаких секретов на этот счет не было», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Замглавы Минобороны Польши Цезарий Томчик заявил, что страна не ограничивает ВСУ в использовании вооружений, в том числе для ударов по российской территории. Чиновник призвал другие государства последовать примеру Польши.

Накануне президент Владимир Путин предостерег поляков от отправки войск на Украину. По его словам, они не смогут покинуть страну, если войдут туда с европейским контингентом.