Сегодня 17:58 Ядерные сказки. Что на самом деле может создать Украина Политолог Светов: США не допустят, чтобы Украина создала свое ядерное оружие 0 0 0 Фото: Оригинальный корпус американской ядерной бомбы, похожий на корпус «Толстяка», который сбросили на Нагасаки. Louie Palu / Global Look Press Спецоперация

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На Украине вновь намекнули на возможность восстановить свои запасы ядерного оружия. Вот только для этого у страны нет производства, материалов и специалистов. А запасы СССР власти бывшей республики продали, причем торговались за них несколько лет. На что в реальности способен Киев, разбирался 360.ru.

Ядерная бомба Украины Некий неназванный украинский чиновник сообщил, что его страна готова производить ядерное оружие. Якобы для этого есть материалы и знания, а делать первую бомбу всего-то несколько недель, процитировал специалиста по закупкам оружия немецкий таблоид Bild. Между тем в Киеве поспешили откреститься от таких сентенций. Советник офиса президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин заявил, что «в информационное пространство были вброшены глупости». Кем именно — чиновник не уточнил. Такого же мнения придерживаются российские эксперты. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал утверждения о ядерном оружии за пару недель «сказками для малообразованных». Полковник в отставке Виктор Литовкин напомнил, что на Украине нет и никогда не было промышленности для производства обогащенного урана.

Могу сразу сказать: Россия этого (создания ядерного оружия на Украине — прим. ред.) не допустит ни при каких обстоятельствах. Владимир Путин президент России

Украинские ядерные запасы Значительная часть советского ядерного арсенала действительно находилась на Украине. Это было логично: западная часть СССР соседствовала со странами блока НАТО, объяснил 360.ru политолог и журналист Юрий Светов. Так, после развала Союза украинской стороне досталось около двух тысяч ядерных боеголовок.

Любопытно, что при распаде СССР наибольшее беспокойство о судьбе советского ядерного оружия проявляли именно американцы. Они настаивали на том, чтобы контроль над ядерным оружием был только у одной страны, наследницы СССР — Российской Федерации. Юрий Светов

По словам политолога, Соединенные Штаты не хотели расширения «ядерного клуба». Поэтому шло мощное давление на постсоветские государства. К тому же за океаном, видимо, не слишком высоко оценивали уровень понимания стратегических проблем у тогдашнего украинского руководства. С Казахстаном и Белоруссией все прошло гладко.

Фото: Первая советская атомная бомба РДС-1 в музее Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове / РИА «Новости»

«Больше всего проблем возникло с Украиной. Там были такие амбициозные силы, которые претендовали на роль наследников Советского Союза. Дескать, они больше прав имеют, чем Россия, поскольку у них древняя столица Руси, и прочие песни», — напомнил Светов. В результате торг шел до 1994 года, пока, наконец, США, Великобритания, Россия и Украина не подписали Будапештский меморандум. Этот документ предполагал определенные гарантии безопасности и финансовую компенсацию украинцам за вывоз всех их ядерных боеголовок.

На Украине осталось шесть атомных электростанций, построенных Советским Союзом. В рамках антироссийской политики Росатом стали потихоньку отодвигать от участия в эксплуатации и обслуживании этих объектов. Зато начали подтягивать на помощь американцев, прежде всего Westinghouse Electric Corporation. Юрий Светов

Что может создать Украина На Украине работали научно-исследовательские институты, которые занимались среди прочего вопросами, связанными с ядерной энергетикой. Там могли заваляться какие-то остатки радиоактивных веществ, на основе которых проводили исследования, уточнил Светов. Также есть радиоактивные отходы от работы атомных электростанций. «На Украине могут создать лишь так называемую грязную бомбу: радиоактивными отходами начинить боеголовку, ракету или беспилотник, поставить туда инициирующее взрывное устройство, запустить на территорию России и взорвать. Сила взрыва не будет велика, но радиоактивное загрязнение местности — вполне серьезным», — подчеркнул политолог. Светов.

Россия не раз предупреждала мировое сообщество о таком варианте развития событий. Похоже, сейчас Украина снова вспомнила о такого рода оружии, предположил политолог. Хотя, с другой стороны, украинцы любят хвастаться — они практически точно следуют Гитлеру, который тоже рассказывал о вундерваффе, чудо-оружии.

Был миллион беспилотников, которые спасут, потом какая-то суперракета, которую сделали украинцы, беспилотник «Лютый», что все побьет и уничтожит. Теперь это ядерное оружие. Заметим, что как только прозвучало это заявление, президент Украины Владимир Зеленский от всего отказался. Ему явно дали по мозгам американцы. Юрий Светов

США не нужны конкуренты Политолог подчеркнул, что интересы и взгляды США и Зеленского в этом случае расходятся. Для американцев крайне важно не допустить прецедента, ведь они чувствуют себя гегемонами в мире. Но эту позицию трудно сохранять: когда все больше стран становятся обладателями ядерного оружия.

Фото: Активист Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) в маске главы КНДР Ким Чен Ына, Берлин, 13 сентября 2017 года. Britta Pedersen / Global Look Press

«Посмотрите, как аккуратно ведут себя США с Северной Кореей. Потому что у КНДР есть ядерное оружие, им есть чем ответить. А когда Южная Корея в прошлом году только пикнула, что хочет тоже создать свое ядерное оружие для защиты от северян, американцы жестко сказали: нет, вы под нашим ядерным зонтиком, вот и сидите», — отметил Светов. Соединенные Штаты не допустят, чтобы украинцы создали себе ядерное оружие и применили его против России, заверил политолог. Не потому, что сочувствуют россиянам, а из чисто эгоистических интересов. Это будет означать прецедент: раз Украина сделала, то и другие государства могут.