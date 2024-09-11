Ким Чен Ын с гордостью заявил, что Северная Корея наращивает количество ядерного оружия «в геометрической прогрессии». Далее было произнесено совсем уж интересное: страна должна быть готова применить ядерное оружие для «противостояния различным угрозам, исходящим от США и их союзников». Неплохо так, да? В случае Ким Чен Ына почему-то нет сомнений, что Северная Корея, наступи реальная угроза, способна применить ядерное оружие. Не будет никаких заявлений о красных, бордовых, алых и прочих линиях — просто удар, просто атака. И мир погрузится в апокалипсис, так что Роберт Оппенгеймер в гробу ужом заворочается.

Разговор о гегемонии Запада и о том, как ему, этому Западу, различные государства периодически бросают перчатку, делают вызовы, притягателен и бесконечен, однако идет он преимущественно в фэнтезийной плоскости. Россия бросила вызов Западу — говорят у нас, то ли не понимания, то ли делая вид, что не понимают, насколько наша страна интегрирована в западный мир. А главное — не отвечая на ключевой, фундаментальный вопрос: хотят ли наши элиты быть вне западного мира? Хотят ли они конфронтации с ним? Полагаю, ответ тут очевиден. Кто еще «бросает вызов Западу»? Китай? Опять же это не совсем так. КНР действительно хочет доминировать в мире — прежде всего экономически, но экономика эта максимально интегрирована в западную или глобалистскую экономику. Она ее часть. Китай в определенных аспектах, весьма важных, — часть Запада. Это не подлежит сомнению.

Иран? Я был там в мае прошлого года. Признаюсь, ехал в уверенности, что попаду в одну из самых антиамериканских стран на планете. Однако ничего подобного и близко не встретил. На огромной книжной выставке-ярмарке, где я представлял Россию, больше всего людей скопилось у стенда с американскими комиксами, книгами на английском языке. Молодые люди буквально живут западным масскультом, а в стране действует огромное число соответствующих фондов и НКО.

К чему это я? Да к тому, что классно и грозно, конечно, вещать о собственной независимости и особом пути, потрясающе кидать и швырять вызовы Западу, периодически устраивая антиамериканские демонстрации и политические перформансы, и уж совсем великолепно смеяться над Байденом или кем-то еще, но реальность — она немного другая. Можно 100 раз быть антиамериканским и антизападным на словах, но оставаться в глобалистском поле частью феодально-вассальной системы, экономической, военной, политической и геополитической.

Фото: HO/AFLO / Global Look Press

И вот тут появляется Северная Корея — с ее совершенно особым путем, коммунистической идеей, ядерным боевым потенциалом и прочим. Когда Ким Чен Ын говорит о применении ядерного оружия против США и их союзников, он отвечает за свои слова. По одной простой причине: сама жизнь в Северной Корее, ее устройство, экзистенция, если угодно, она антиамериканская. Там все противоречит американской идее, западному образу жизни и тому подобным вещам. А нельзя быть антиамериканским, живя по-американски. Вот в чем фокус. И это глубже и фундаментальнее политики, реальной и мнимой.

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency / Global Look Press

Так что антиамериканские и антизападные настроения, к сожалению, по большей части выглядят трагикомично. Понятно, что поиграться в непокорного революционера всегда интересно, но игра остается игрой. Если же хотите биться по-настоящему, биться всерьез, если хотите real hard, то Ким Чен Ын и Северная Корея укажут вам светлый (но тут уже зависит от фокусирующий линзы) путь. Хотите борьбы? Вступайте в ряды и сражайтесь! Но только не надо потом говорить, что жизнь, в общем-то, пошла куда-то не туда. В конце концов, Советский Союз развалился не только из-за предательства элит, но и из-за того, что многие люди не прошли испытания идеалами.