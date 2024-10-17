По информации Bild, полученной от неназванного представителя украинских властей, в течение нескольких недель Украина может создать ядерное оружие, которое якобы используют против России.

«Это полная ерунда, у них нет для этого ничего. Нет ни компетенций, ни материалов, ни оборудования. Сказки о том, что можно создать ядерное оружие из отходов для ядерного топлива — это сказки для малообразованных» — заявил Картаполов.

Использование ядерного оружия в реальности исключено. Иран, несмотря на все усилия, не смог создать его. Даже если предположить, что у страны есть необходимые знания и навыки, нет никаких подтверждений этому.

Украина способна разработать и применить радиоактивное оружие, добавил Картаполов, но Россия принимает во внимание все потенциальные угрозы.