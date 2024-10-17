«Врет как бешеная лошадь». Украина не сможет сконструировать ядерное оружие

Заявление украинского чиновника о создании на территории страны ядерного оружия для атак на Вооруженные силы России не стоит выеденного яйца. Такое заявление 360.ru сделал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Чиновник, который это говорит, врет как бешеная лошадь. Никаких возможностей у них создать ядерное оружие нет. Ни материалов, ни компетенций, ни промышленности для этого, ничего нет. Поэтому это все бред сивой кобылы, то, что они говорят, что они за несколько недель это могут сделать. Не могут сделать в принципе, не могут от слова совсем», — заявил эксперт.

По его словам, на Украине нет и никогда не было промышленности для производства обогащенного урана. В стране есть урановые родники, но этого недостаточно для создания ядерного оружия.

«Промышленность для этого нужна, ничего этого нет на Украине. Там много технологий, достаточно сложное создание атомной бомбы. У Украины нет таких компетенций. Поэтому это еще одна русская пословица, звучит так: „Мели Емеля — твоя неделя“. Могут они говорить все, что угодно. На самом деле за этим ничего не стоит», — подчеркнул Литовкин.

Он заверил, что Украина может создать лишь грязную бомбу из отработанного ядерного топлива. От удара таким оружием произойдет только заражение местности.

«Ни ударной волны, ни светового излучения, ни облака радиации, которое полетит и кого-то накроет, ничего подобного не произойдет, поэтому заявления такие не стоят выеденного яйца», — заключил специалист.

Неназванный украинский чиновник ранее заявил Bild, что Украина сможет создать ядерное оружие в течение нескольких недель. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал это полной ерундой.