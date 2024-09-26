Ядерная война или переговоры. Чем завершится СВО

В Европе заговорили о четырех сценариях окончания конфликта на Украине и подчеркнули, что власти страны намеренно движутся к развязыванию ядерной войны. Военный эксперт, политолог и бывший член комиссии по разоружению ООН Игорь Никулин в беседе с 360.ru допустил два из описанных в зарубежных СМИ исхода.

Как завершится СВО Чешское издание Časopis argument в качестве первого сценария указало победу одной из противоборствующих сторон. Журналисты допустили вероятность такого исхода через стратегические прорывы, провалы армии, перевороты Украине или в России. Описывая второй вариант, они предположили, что боевые действия на текущей линии фронта прекратятся благодаря заключению перемирия. В статье заметили, что это может произойти на фоне экономического или военного истощения сторон или под давлением третьих государств.

Третьим сценарием авторы материала назвали некую договоренность между Россией и Западом. По их мнению, она зависит от оказываемой Украине помощи. Эскалацию до уровня ядерной войны в Časopis argument охарактеризовали как четвертый возможный исход и заметили, что гарантированное взаимное уничтожение это не означает. Фронт может обвалиться до холодов Из всех перечисленных вариантов Никулин наиболее вероятным назвал 360.ru первый. По его прогнозу, произойдет полное поражение Украины.

На мой взгляд, наиболее вероятен разгром киевского нацистского режима с последующей капитуляцией. <…> Вмешается ли Запад активно, и главным образом Соединенные Штаты, пока не очевидно. Тут 50 на 50. Игорь Никулин

Военный эксперт предположил, что если текущая тенденция в зоне СВО сохранится, то до наступления холодов украинский фронт развалится. Как скоро это произойдет, по мнению Никулина, зависит от многих факторов — когда придут морозы, случится ли распутица. «Но, в принципе, до конца года на фронте должна наступить ясность», — заявил он. Изменение ядерной доктрины Президент России Владимир Путин представил новую версию ядерной доктрины. Никулин объяснил необходимость изменений высоким риском прямого столкновения с НАТО. «И в этой ситуации мы, конечно, понимаем, что, если численный перевес будет не на нашей стороне, а на стороне противника, то в таком случае Россия будет вынуждена применить свой арсенал ядерного оружия», — сказал военный эксперт.

Фото: Пресс-служба Минобороны

На первом этапе, по оценкам Никулина, Россия применит тактическое ядерное оружие, а в случае еще большей эскалации — стратегическое. Он признал, что применение ядерного оружия — это нежелательный вариант развития событий, однако вполне возможный. «На мой взгляд, если возникнет угроза территориальной целостности России, включая четыре новых региона, то Россия будет вынуждена, по-видимому, применить тактическое ядерное оружие», — допустил он. Никулин напомнил, что тактическое ядерное оружие отличается от стратегического тем, что обладает небольшой радиоактивностью. Уже через час после применения тактического ядерного оружия военные могут наступать, используя противогазы и общие войсковые защитные комплекты.