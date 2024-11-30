Идут тяжелые бои, Купянск вот-вот падет. Что происходит в зоне СВО
Военный эксперт Михайлов заявил о фактическом обвале обороны ВСУ
Вооруженные силы России продолжают наступление на разных участках фронта. Войска взяли под контроль села Раздольное и Воровское и закрепились в восточной части поселка Великая Новоселка в западной части Донецкой Народной Республики. О происходящем в зоне специальной операции 360.ru рассказал военный эксперт Евгений Михайлов.
Ситуация на ключевых направлениях
На Запорожском направлении ВС России занимают плацдарм, в скором времени армия освободит Купянск, считает специалист. Об этом уже сообщают западные СМИ.
«На ключевых направлениях, исключая Курскую область, у нас везде успехи, как бы там ни было. <…> Купянск вот-вот падет», — отметил Михайлов.
В районе Курахова и Часова Яра ведутся тяжелейшие бои. Большая часть последнего находится под контролем российских военных. Успехи Вооруженных сил связаны с возможным переговорным процессом, который запустит вновь избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность, заявил Михайлов.
«К этому времени, когда у Трампа будет хоть какая-то возможность пытаться регулировать ситуацию, нам нужно освободить максимум территорий и выходить с позиции силы. И поэтому, я думаю, Купянск мы возьмем. Уже многие пишут о том, что до Нового года, в декабре будет освобожден Купянск», — сказал он.
Также войска постараются приложить максимум усилий, чтобы до Нового года вытолкнуть группировки ВСУ из Курской области. На этом направлении обстановка более сложная, чем на Донецком.
«Есть возможность по указанию Зеленского перебрасывать туда наиболее подготовленные подразделения ВСУ, при этом оголяя другие линии фронта. Такое ощущение, что хохлы готовы потерять все, но удержать хотя бы туалет в Курской области, чтобы выйти на переговорный процесс с позиции того, что они якобы оккупировали часть России», — подчеркнул Михайлов.
Что происходит в районе Курахово
По данным Telegram-канала WarGonzo, южнее Курахова «в кармане» продолжаются бои. В самом населенном пункте тоже идет противостояние, ВС России осуществляют штурмовые действия и периодически добиваются тактических успехов.
«Севернее города есть продвижения ВС России в направлении Старых Тернов. ВСУ перебрасывают свежие силы на это направление, чтобы попытаться купировать наше дальнейшее продвижение», — написали авторы поста.
Они не исключили, что прибытие свежих сил противника может стать серьезной проблемой.
К чему приведет взятие Великой Новоселки
Российские войска все плотнее подбираются к важным логистическим центрам Вооруженных сил Украины. В районе Великой Новоселки находится крупнейший командный пункт врага, рассказал Михайлов.
«Ликвидация этого пункта, конечно, приблизит полное освобождение Донбасса, здесь без вариантов. Командный пункт, центр управления — это логистика, это связь с войсками, это фактически обвал обороны ВСУ на этом направлении», — подчеркнул специалист.
Украинские военные оказывают сопротивление в районе этого населенного пункта. Главком ВСУ Александр Сырский пытается перебросить более или менее подготовленные резервы, чтобы не произошло обрушения фронта.
«Но ничего не получается», — отметил Михайлов.
Заход в Великую Новоселовку подразумевает дальнейшее продвижение ВС России по этому направлению.
Здесь сейчас русские идут не останавливаясь, освобождая квадратный километр на квадратный километр. Я думаю, не случайно уже начались обстрелы Константиновки, участились обстрелы Славянско-Краматорской агломерации.
Евгений Михайлов
военный эксперт
Взятие Новоселовки также приближает освобождение тех территорий, где пока еще украинские подразделения сохраняют мобильность и возможность сопротивляться, добавил эксперт. По его словам, неспроста в Славянске началась эвакуация.
«Происходит понимание украинскими военными и администрациями, что все сыпется», — заключил специалист.
Минобороны сообщило об освобождении Воровского и Раздольного 29 ноября. О штурме последнего ранее рассказал член Общественной палаты Владимир Рогов. По его словам, ВСУ создали в поселке логистический и командный пункт, снабжающий гарнизон Великой Новоселки.