Вооруженные силы России продолжают наступление на разных участках фронта. Войска взяли под контроль села Раздольное и Воровское и закрепились в восточной части поселка Великая Новоселка в западной части Донецкой Народной Республики. О происходящем в зоне специальной операции 360.ru рассказал военный эксперт Евгений Михайлов.

Ситуация на ключевых направлениях

На Запорожском направлении ВС России занимают плацдарм, в скором времени армия освободит Купянск, считает специалист. Об этом уже сообщают западные СМИ.

«На ключевых направлениях, исключая Курскую область, у нас везде успехи, как бы там ни было. <…> Купянск вот-вот падет», — отметил Михайлов.

В районе Курахова и Часова Яра ведутся тяжелейшие бои. Большая часть последнего находится под контролем российских военных. Успехи Вооруженных сил связаны с возможным переговорным процессом, который запустит вновь избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность, заявил Михайлов.

«К этому времени, когда у Трампа будет хоть какая-то возможность пытаться регулировать ситуацию, нам нужно освободить максимум территорий и выходить с позиции силы. И поэтому, я думаю, Купянск мы возьмем. Уже многие пишут о том, что до Нового года, в декабре будет освобожден Купянск», — сказал он.

Также войска постараются приложить максимум усилий, чтобы до Нового года вытолкнуть группировки ВСУ из Курской области. На этом направлении обстановка более сложная, чем на Донецком.

«Есть возможность по указанию Зеленского перебрасывать туда наиболее подготовленные подразделения ВСУ, при этом оголяя другие линии фронта. Такое ощущение, что хохлы готовы потерять все, но удержать хотя бы туалет в Курской области, чтобы выйти на переговорный процесс с позиции того, что они якобы оккупировали часть России», — подчеркнул Михайлов.