Подразделения ВС РФ прорвались на окраину населенного пункта Раздольное в ДНР и перешли к штурму. Об этом РИА «Новости» заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Наши войска продвинулись вперед и вошли в Раздольное, сейчас там идут активные штурмовые действия наступательного характера», — сказал он.

Рогов добавил, что российские военные уже взяли под огневой контроль трассу, по которой снабжалась группировка ВСУ в Великой Новоселке. Этот населенный пункт украинские боевики превратили в крупный командный и логистический пункт.

В конце октября бойцы Южной группировки войск освободили от ВСУ населенный пункт Катериновка в ДНР, а подразделения группировки войск «Восток» — Доброволье.

До этого Рогов сообщал, что бойцы ВС РФ взяли под контроль элеватор в Курахове, добавив, что армия России ощутимо продвинулась и бои идут в центре города.