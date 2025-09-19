Два новых села под контролем России. Чего еще лишились ВСУ за сутки? Хроника СВО за 18 сентября

Минувший день ознаменовался освобождением населенных пунктов Новопетровское и Новоивановка. Также российские войска уничтожили военные склады и инфраструктуру ВСУ. Что еще произошло в зоне СВО за 18 сентября — в материале 360.ru.

Освобождение сел и уничтожение хитрого пулеметчика В Запорожской области российские подразделения вытеснили подразделения ВСУ из Новоивановки. В Днепропетровской области бойцы 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Новопетровское. Солдаты ВСУ вырубили и выжгли на подходе к селу лесополосу, из-за чего российские мотострелки продвигались по открытой местности с препятствиями в виде мин и «егозы», под плотным огнем противника.

Фото: РИА «Новости»

Во время штурма Новопетровского российские штурмовики ликвидировали хитрого украинского пулеметчика, который укрывался в системе блиндажей и перемещался между тремя огневыми точками. Таким образом он пытался запутать мотострелков. Благодаря находчивости пулеметчик долго оставался неуязвимым, но российские штурмовики применили подствольный гранатомет и противотанковые мины. Боевика ВСУ уничтожили, когда он перебегал между укрытиями.

Фото: РИА «Новости»

Цели разгромлены диверсанты уничтожены В ДНР российские военные уничтожили склады и инфраструктуру связистов ВСУ в Доброполье и пригороде Славянска. По словам пророссийских подпольщиков, связью заведовали иностранные наемники, предположительно, немцы. Технические средства на складе выглядели новыми и «на вид очень дорогими». Также военнослужащие расчета самоходного миномета «Тюльпан» группировки войск «Центр» разбили опорный укрепленный пункт ВСУ на Красноармейском направлении. А танкисты «Запада» разгромили замаскированные позиции, опорные пункты и скопления живой силы подразделений ВСУ в ЛНР.

Видео: Пресс-служба Минобороны

«Северяне» на вертолете Ка-52м поразили живую силу и бронированную технику ВСУ. Удар нанесли авиационными ракетами, после чего экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета. Украинскую ДРГ из четырех человек накрыли на правом берегу Днепра, они пытались переправиться на другой берег. На вооружении боевики имели тяжелый гексакоптер «Баба Яга». Диверсантов и дрон-бомбардировщик уничтожили, заметив еще на береговой линии правобережья. На Украине вторые сутки наблюдаются масштабные задержки поездов из-за ударов Вооруженных сил России по ключевым железнодорожным узлам. Наибольшие задержки у поездов из Польши — им приходится смещать график более чем на шесть часов.

Фото: РИА «Новости»

Новые тактические знаки и обмен пленными В Запорожской области у Бердянска заметили российскую военную технику с новым тактическим знаком. Изображение в виде квадрата нанесли на грузовики. Ранее такой знак в зоне СВО не встречался. Украинцы связали появление нового символа с усилением позиций ВС РФ на этом направлении. Также в четверг произошел первый за месяц обмен телами погибших военнослужащих. Российская сторона передала 1000 тел украинских военных, взамен получила 19 тел российских бойцов.