ВС России выбили украинских боевиков из Новоивановки в Запорожской области

Российские войска вытеснили подразделения ВСУ из населенного пункта Новоивановка в Запорожской области. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов в беседе с РИА «Новости».

«Под натиском наших войск враг выбит из Новоивановки», — сказал собеседник агентства.

До этого Рогов отмечал, что войска России прорвали оборону противника севернее села Ольговское по направлению к Новоивановке и вошли в населенный пункт. Село находится на границе с Днепропетровской областью.

Ранее украинские СМИ сообщили, что власти Днепропетровской области объявили эвакуацию в 18 населенных пунктах. Речь идет о поселках Покровское, Андреевка, Богодаровка и других.

Журналисты отметили, что российские войска продолжают наступать, расстояние от Покровского до линии боевого соприкосновения — примерно 20 километров.