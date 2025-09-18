В Доброполье и пригороде Славянска Донецкой области уничтожили военные склады и инфраструктуру связистов ВСУ. Об этом заявил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев в беседе с РИА «Новости» .

«Донецкая область. <…> Уничтожены цели: военные склады около Доброполья, инфраструктура связистов в пригороде Славянска», — сказал он.

По словам собеседника журналистов, к месту ЧП отправились медики. Связью заведовали иностранные наемники, предположительно, говорили на немецком языке. Технические средства на складе выглядели новыми и «на вид очень дорогими».

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что российские военные вытеснили украинских боевиков из Новоивановки в Запорожской области. Село расположено на границе с Днепропетровской областью, власти которой уже объявили эвакуацию в 18 населенных пунктах.