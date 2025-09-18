ВС России уничтожили диверсионную группу ВСУ в Херсонской области

На правом берегу Днепра в Херсонской области уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ, состоящую из четырех боевиков. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель силовых ведомств.

По его словам, украинские боевики пытались переправиться на другой берег, имели на вооружении тяжелый гексакоптер «Баба-Яга», его тоже ликвидировали.

«Уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ в составе четырех человек, собиравшаяся переправиться на левый берег, высадиться, и запустить там тяжелый дрон-бомбардировщик типа „Баба-Яга“, предварительно зайдя с ним в ближнюю тыловую зону», — заявил собеседник журналистов.

Он отметил, что противника заметили еще на береговой линии правобережья и оперативно ликвидировали.

Ранее оператор БПЛА группировки войск «Восток» с позывным Линза рассказал, что российские штурмовики уничтожили хитрого украинского пулеметчика во время штурма села Новопетровское в Днепропетровской области. Противник укрылся в системе блиндажей и передвигался между тремя огневыми точками.