Хроника СВО за 15 сентября: освобождение Ольговского и Григорьевки, прорыв под Ямполем

Российские подразделения продолжают наступление по всем фронтам. За сутки 15 сентября бойцы ВС России освободили два населенных пункта, совершили прорыв на Лиманском направлении и атаковали противника в Изюме. Что еще произошло в этот день в зоне СВО — в материале 360.ru.

Ольговское и Григорьевка — под контролем России Подразделения группировки войск «Восток» освободили село Ольговское в Запорожской области. Населенный пункт расположен к востоку от города Гуляйполе, недалеко от границы с ДНР. Также российская армия взяла под контроль Григорьевку на Лиманском направлении.

Фото: РИА «Новости»

Продвижение российской армии Вооруженные силы России продвинулись в районе Ямполя на Лиманском направлении. Украинские паблики сообщили, что россияне оказывают активное давление на Ямполь, прорвав оборону ВСУ. Российские части пытаются закрепиться в северо-восточной части населенного пункта. Ямполь открывает дорогу на линию Лиман-Северск, и на Украине опасаются, что если российским частям удастся установить контроль над поселком, то это даст им выгодные позиции для удара по Северску. СМИ сообщили о подвижках российских частей в Новоивановке Запорожской области и Березово в Днепропетровской области, а также возле Орехова на границе ДНР и Днепропетровской области. Российские дроны атаковали украинскую армию в Изюме. Беспилотники контролируют логистику ВСУ как в самом городе, так и в его окрестностях.

Фото: РИА «Новости»

Потери ВСУ ВСУ понесли большие потери в приграничном участке между Белгородской и Курской областями. Российские подразделения ударили по украинской технике и значительно сократили ее количество. Среди уничтоженной техники: САУ «Акация», шведская бронемашина CV90, иностранные БМП и БТР М113. Авиация и беспилотники нанесли поражение транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, а также по местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Терминалы Starlink перестали работать на Украине Системы SpaceX дали сбой, из-за которого перестали работать терминалы Starlink по всей линии фронта. Запустить системы удалось к 8:00. Также на работу Starlink пожаловались пользователи в странах Европы и Азии, в США и Канаде. Большинство указали на проблемы в работе интернета, а 39% — на полное отключение связи.