Starlink перестал работать по всей линии фронта на Украине

Системы SpaceX дали сбой, прервав работу терминалов Starlink на Украине. Об этом в своем Telegram-канале заявил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным Мадяр.

По его словам, из-за глобального сбоя Starlink не работал по всей линии фронта. Запустить системы удалось к 8:00.

Согласно данным сервиса Downdetector, неполадки также зафиксировали в странах Европы и Азии, в США и Канаде. Большинство пользователей пожаловались на проблемы в работе интернета, а 39% — на полное отключение связи.

Ранее польский министр цифровизации Кшиштоф Гавковский предупредил, что республика больше не сможет оплачивать Starlink для Украины. Он напомнил о вето президента Польши Кароля Навроцкого на законопроект о помощи украинской стороне.

Согласно этому решению, государство перестанет поддерживать хранение электронных данных украинской администрации на безопасной платформе. Также вето может привести к отключению Украины от Starlink.