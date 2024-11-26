Несколько недель назад Великобритания впервые за время премьерства Кира Стармера поставила на Украину десятки крылатых ракет Storm Shadow . Теперь Франция планирует поставить ВСУ зенитные ракеты и другое вооружение, используя средства от замороженных российских активов. Однако поставки будут небольшими, предположил в интервью 360.ru военный эксперт, член экспертного совета общероссийской организации «Офицеры России», капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Французы дают меньше всех оружия в силу своей природной скупости и жадности <…> А что насчет доходов — они сами себе яму копают», — отметил он.

Эксперт напомнил, что ВСУ уже наносили удары по территории России дальнобойными американскими ракетами.

«Я думаю, придется нам не только повторить то, что было (ответный удар „Орешником“ — прим. ред.), а нанести групповой удар. Все к этому идет», — сказал эксперт.

Запросы Зеленского

По словам военного эксперта, президент Украины Владимир Зеленский выделил порядка 200 «целей» для ударов. По мнению Дандыкина, это прежде всего аэродромы, ведь российская авиация не дает покоя украинским властям, а также объекты энергетики.

«А может, просто тупо по домам [будут бить], чтобы создать у населения чувство безысходности», — добавил он.

Как подчеркнул Дандыкин, у Зеленского буйная фантазия. При возможности он дотянулся бы и до Камчатки.

«Хотелки у него большие», — сказал эксперт.

«Хозяевам по барабану»

Если Германия поставит Украине свои ракеты, способные преодолевать 500 километров, то ВСУ смогут «дотянуться» и до Москвы. Дандыкин выразил надежду, что украинские власти все же одумаются.

«Ведь хозяевам, американцам и прочим по барабану, что там у Украины будет. Это же не их убивают. Хотя, наверное, под раздачу и их люди идут на установках (которые они передают ВСУ — прим. ред.). Но это не тот массовый убой, который есть сегодня», — подчеркнул капитан первого ранга запаса.

Ранее в Британии заявили о переходе украинского конфликта в критическую фазу. Министр обороны Джон Хили призвал Европу усилить безопасность и коллективную оборону.