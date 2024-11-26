Около двух недель назад Великобритания отправила на Украину несколько десятков ракет Storm Shadow еще до разрешения Украине использовать оружие дальнего действия на территории России. Об источник рассказал новостному агентству Bloomberg .

Впервые после прихода к власти премьер-министра Кира Стармера, Британия направила на Украину еще несколько десятков крылатых ракет Storm Shadow, сообщили авторы материала.

Эту поставку произвели после истощения у Украины запаса снарядов дальнего действия. Заранее Минобороны Британии об этих поставках публично не объявляло.

«Мы не распространяем детали проводимых операций, потому что разглашение пойдет на пользу только российскому президенту Владимиру Путину», — ответили на запрос агентства в Министерстве обороны Великобритании, добавив, что соглашения о поддержке Украины Лондоном остаются «железобетонными».

При этом, по словам журналистов Bloomberg, военные Британии отправили Украине ракеты Storm Shadow раньше, чем США и Великобритания дали разрешение Украине применять их по целям на территории России.

Британия готова вступить в войну с Россией хоть «сегодня вечером». Такое заявление ранее сделал замначальника штаба обороны страны Роб Магован. Он сказал, что в случае вторжения военных из РФ в Восточную Европу британские солдаты в тот же час выступят против них.