Украинский конфликт достиг критической стадии, заявил глава Министерства обороны Великобритании Джон Хили после встречи со своими коллегами из Франции, Германии, Италии и Польши. Трансляция пресс-конференции шла на сайте бундесвера.

«Сейчас, когда война на Украине вступила в критическую стадию, Европе пора усилить нашу безопасность и коллективную оборону. Мы вместе работаем над укреплением восточного фланга НАТО», — подчеркнул Хили.

По его мнению, «глобальные угрозы усиливаются». Участники встречи рассмотрели вопрос о необходимости увеличения военных бюджетов и взятия на себя большей ответственности за поддержание безопасности в Европе.

Комбат морпехов с позывным Як рассказал об огромных потерях ВСУ в Ольговской роще. Во время освобождения территории машины вывозили пачками убитых солдат с поля боя.

Зарубежные эксперты тоже обратили внимание, что поставки западной техники не помогают украинским военным. Российские военные регулярно наносят мощные удары по аэропортам, в результате чего ВСУ теряют самолеты.