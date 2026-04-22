Убило женщину и ребенка, подъезда не стало: главное о теракте в Сызрани, устроенном Украиной

Утро 22 апреля для Самарской области началось с крупного ЧП. В результате атаки украинских беспилотников по Сызрани обрушился подъезд многоквартирного дома. Погибли два человека, пострадали более 10. Что известно о случившемся к этому часу — в материале 360.ru.

Два поврежденных дома О первых последствиях атаки вражеских дронов сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в MAX. Он подтвердил, что БПЛА повредили два многоквартирных дома в Сызрани. В одном из зданий конструкции не выдержали — произошло частичное обрушение подъезда. «На место незамедлительно выехали и продолжают работать все экстренные службы и медики. Развернут оперативный штаб. Угроз обрушения по второму МКД нет», — написал глава региона. Федорищев призвал жителей города сохранять спокойствие и не распространять недостоверные данные о произошедшем.

К ликвидации последствий привлекли больше 300 специалистов и свыше 80 единиц техники, сообщила пресс-служба МЧС России. Дополнительно на место происшествия прибыли 55 специалистов Волжского спасательного центра ведомства и аэромобильная группировка регионального управления. Спасатели оперативно приступили к разбору завалов, для фиксации нависающих конструкций задействовали инженерную технику. Поисковые работы заняли почти четыре часа, уточнил телеграм-канал Mash.

Погибшие и пострадавшие при обрушении дома в Сызрани В результате атаки пострадали минимум 12 человек. Двое из них оказались под завалами. К 10 утра стало известно, что выжить им не удалось.

Погибли двое: взрослая женщина и ребенок. Их достали из-под завалов разрушенного подъезда. Это наше общее горе. Вячеслав Федорищев

Губернатор Самарской области выразил соболезнования родным и близким жертв атаки и подчеркнул, что им окажут всю необходимую помощь. «Мы видим очередное бесчеловечное преступление против мирного населения», — написал он. По информации Mash, погибшими оказались бабушка и 12-летняя внучка, которая приехала к ней в гости несколько дней назад. Из-за удара дрона обрушились лестничные пролеты и несущие стены сразу в четырех квартирах. Жертв могло быть больше, но соседям повезло: некоторые уехали на дачу, другие отправились в отпуск в Москву.

Обстановка на месте ЧП Трем пострадавшим потребовалась госпитализация, сообщил ТАСС со ссылкой на Минздрав. «В больницах Самарской области на лечении находятся трое пострадавших в результате происшествия в Сызрани, один из них — в тяжелом состоянии», — сказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Остальным получившим различные травмы, включая двух детей, оказали амбулаторную медицинскую помощь. Также с ними работают медицинские психологи. В пунктах временного размещения сейчас находятся восемь человек, в том числе три ребенка.

Интересно Всего в ночь на 22 апреля силы противовоздушной обороны ликвидировали 155 беспилотников ВСУ в небе над российскими регионами. БПЛА уничтожили над Курской, Белгородской, Самарской, Брянской и другими областями.

Работы на месте ЧП продолжаются. Саперы обследуют территорию, имущество внутри дома охраняется. «Росгвардейцы организовали оцепление и охрану имущества граждан, проживающих в здании», — сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Реакция правоохранительных органов По предварительной информации, опубликованной телеграм-каналом Mash, атаковавший дом беспилотник летел на низкой высоте, поэтому обнаружить его было трудно. Устанавливать виновников случившегося предстоит правоохранительным органам. Сотрудники регионального управления СК России приступили к необходимым процессуальным действиям на месте обрушения. «Сформирована следственная группа из числа наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов», — подчеркнули в пресс-службе ведомства. Позже официальный представитель СК Светлана Петренко заявила о возбуждении уголовного дела о теракте.