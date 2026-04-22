В Сызрани на месте обрушения дома нашли тела двух погибших

МЧС: двух погибших обнаружили под завалами частично обрушившегося дома в Сызрани

Тела двух погибших обнаружили на месте обрушения многоквартирного дома после удара дронов ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщал, что в результате атаки беспилотников пострадали 12 человек, под завалами предположительно оставались еще двое. Троих пострадавших госпитализировали, остальным оказали амбулаторную помощь.

По данным МЧС, в пункте временного размещения сейчас находятся восемь человек, среди них три ребенка. Им оказывают необходимую психологическую помощь и поддержку.