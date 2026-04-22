Средства ПВО за ночь сбили 155 дронов над Россией

За ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 155 беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

В министерстве отметили, что БПЛА уничтожили над Курской, Белгородской, Самарской, Брянской, Саратовской, Воронежской, Пензенской, Волгоградской, Ульяновской, Ростовской областями, а также над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря.

Утром губернатор Пензенской области Олег Мельниченко отметил, что в регионе сбили БПЛА. В результате ЧП никто не пострадал. Также 40 беспилотников ликвидировали в Воронежской области. По словам главы региона Александра Гусева, дроны сбили над городом и пятью районами. Обошлось без пострадавших.

Еще БПЛА уничтожили в Самарской области. Из-за ЧП частично обрушился подъезд многоквартирного дома. По предварительной информации, под завалами могут находиться два человека, в том числе ребенок. Спасатели продолжают разбор завалов, прибыло подкрепление.