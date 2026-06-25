Российские флаги развиваются на улицах Константиновки, пока украинские СМИ вещают, что в городе нет даже серой зоны. При этом киевский режим активно передислоцирует из Краматорска промышленные предприятия. Что же происходит в Славянско-Краматорской агломерации, почему засуетились британские СМИ и почему краматорские ученые стремятся в Россию — в материале 360.ru.

Бои за Константиновку: город в котле, российские флаги на улицах Российские штурмовики продолжают освобождение Константиновки. На некоторых улицах города уже развиваются триколоры, за сутки зачистили более 110 зданий. Беспилотники лишают ВСУ поддержки извне, сбивая антенны и ретрансляторы связи на подлете к городу и в самой Константиновке. Российские военные установили огневой контроль над обширной частью Славянско-Краматорской агломерации, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Военкоры отмечают, что Константиновка уже в котле. По словам специалиста по межнациональным конфликтам, политолога Евгения Михайлова, освобождение Константиновки — это прямой путь на Краматорск и Славянск.

Фото: Скриншот видео / 360.ru 1/2 Фото: Яндекс Карты 2/2

«Недавно враги сказали, что, дескать, русские еще только серую зону сделали. На самом деле, в Константиновке большая часть города принадлежит нам. Это один из четырех так называемых городов-крепостей, которые расположены на расстоянии 45 километров. Это Константиновка, Дружковка, Славянск и Краматорск», — высказал свое мнение Михайлов в беседе с Региной Ореховой. По его словам, освобождение Константиновки — это вопрос ближайшего времени. После этого российские войска начнут с севера «давить» на Славянск.

Для врага ситуация складывается очень печально. Евгений Михайлов политолог

Российские войска на этом участке фронта продвигаются стремительно, поэтому разговоры, что на взятие Славянско-Краматорской агломерации ВС РФ потребуется два года, несостоятельны, уверен политолог. Украинские власти понимают, что наступление неизбежно, поэтому занимаются эвакуацией населения и предприятий из Краматорска. «Они понимают, что скоро мы там будем», — подчеркнул эксперт.

Фото: Скриншот видео / РИА «Новости»

Прогресс российской армии в Константиновке заставил киевские власти подготовить план эвакуации пяти заводов из Славянска и Дружковки. Речь идет о переброске в западные районы Украины Славянского завода тяжелого машиностроения, завода строительных машин, а также производства «Зевс-керамика» и машиностроительного завода по ремонту военной техники. Краматорск, который находится на значительном расстоянии от линии боевого соприкосновения, уже прицелом российских FPV-дронов, отметил Михайлов. «Ситуация складывается неплохо в данном направлении. Указание Верховного главнокомандующего о том, что Донбасс должен быть зачищен в ближайшем будущем, выполняется», — заявил собеседник 360.ru. Британцы засуетились: почему в королевстве переживают за Константиновку В британских СМИ появилась информация о продвижении российских войск в Константиновке. И это на фоне политических распрей внутри страны. Что же заставило британцев обратить внимание на небольшой город в Донбассе, о существовании которого многие даже не подозревали? Все просто, считает Михайлов: британцы срежиссировали все происходящее на Украине, а когда оно пошло не по их плану — запереживали. В Великобритании надеялись, что ситуация в Донбассе подтолкнет Россию к переговорному процессу, но обстоятельства складываются так, что рычаги давления уплывают из рук Киева и его кураторов.

Фото: РИА «Новости»

Михайлов напомнил, что ранее Украине предлагали освободить территорию Донбасса, и это стало бы основой для мирных переговоров. «Этого никто не сделал. Соответственно, мы сейчас добиваем вражескую группировку, <…> мир вряд ли какой-то [будет]. Должна быть капитуляция врага», — подчеркнул Михайлов. Российская армия продолжит расширять буферную зону в Харьковской и Сумской областях, а также освобождать Херсонскую и Запорожскую области, а возможно, и Днепропетровскую.

Краматорцы стремятся в Россию: в чем причина нежелания эвакуироваться на Украину Украинские власти развернули обширную кампанию по эвакуации из Краматорска промышленных предприятий, а также населения, большая часть из которого — сотрудники этих организаций. Однако не все согласны с такой политикой — все больше краматорцев выходят на связь с российскими подразделениями с просьбой сопроводить их на территорию России. И поток желающих попасть в РФ растет. Причем не только из Краматорска, отметил Михайлов. В Сумской области ситуация аналогичная, хотя Россия рассматривает регион лишь как буферную зону. «Удивляться, конечно, нечего. <…> Сейчас враг пытается эвакуировать максимум промышленности из Краматорска, а с ним и персонал. Это образованные люди, образованные русские люди, которые не хотят ехать на Западную Украину. Сейчас они прилагают максимум усилий, чтобы попасть на территорию России: они прекрасно понимают, что Краматорск будет российским», — высказал мнение политолог.

Фото: РИА «Новости»

Также краматорцы не хотят становиться живым щитом для ВСУ, отметил эксперт. У многих в России проживают родственники — это тоже как одна из причин стремиться в РФ. «Многие жили надеждой, что все-таки они часть Донбасса, и ждали этого освобождения. И сейчас просто ускоряют события, опять же, создают определенный негативный информационный фон для киевского режима, что они не хотят уезжать на территорию, Украина, они хотят в Россию», — рассказал Михайлов. Обычная перемога: украинские СМИ в очередной раз отрицают очевидное Украинские СМИ упорно отрицают присутствие российских военных в Константиновке, пишут, что в городе — даже не серая зона. Это уже не первый раз, когда пресса на Украине отрицает очевидные вещи. Зачастую, контроль ВС РФ над населенными пунктами признают спустя два месяца, когда в городе уже действует российская администрация, отметил Михайлов. «Есть уже масса мемов по этому поводу: „Если Киев говорит, что город держится, то значит: либо он уже под контролем России, либо же его готовы сдать уже в ближайшем будущем“. Так что это обычная перемога укроСМИ, которая держит информационный фон для западных кураторов», — заявил политолог. Михайлов отметил, что на Западе уже никто не верит таким заявлениям, что можно понять по комментариям под подобными статьями: многие поддерживают российские войска.