Украина отправит F-16 на защиту Харькова. Чем ответит армия России?

Украина задействует F-16 для обеспечения безопасности Харьковской области и перехвата планирующих авиабомб, против которых бесполезны системы противовоздушной обороны. Но конкретные сроки поставки ВСУ этих истребителей неизвестны до сих пор. Долгое обучение пилотов и технического персонала на фоне быстрого продвижения российских войск может сделать передачу западной авиатехники бессмысленной.

Когда Украина получит истребители F-16 и сколько их будет?

Поставки истребителей F-16 начнутся до конца этого лета. С таким заявлением выступил командующий военно-воздушных сил Нидерландов Арно Столлман. Он подчеркнул, что вместе с его страной Бельгия, Дания и Норвегия подготовили 80 самолетов. Управлять ими станут украинские военные, а обслуживать — прошедшие специальное обучение техники. «Приблизительно этим летом все начнет налаживаться», — объявил Столлман на закрытии программы обучения украинских специалистов по техническому обслуживанию. Как сообщила британская газета The Guardian, курсы для приехавших в Нидерланды украинцев проходили в специальном ангаре и заняли достаточно длительное время. Несмотря на то, что власти Украины просили о предоставлении истребителей еще год назад, время поставок растянулось.

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Генерал Столлман объяснил, что пилоты, техники и другой обслуживающий персонал нуждались в тщательном инструктаже. «Мы провели комплексную подготовку по техническому обслуживанию, чтобы они могли эффективно обслуживать самолет», — подчеркнул он. Военный добавил, что на один самолет приходится 10 человек, из которых только двое — это пилоты, а остальные занимаются обслуживанием техники. Поэтому для обучения каждого потребовалось очень много времени.

Зачем Украине нужны истребители F-16?

Командование ВСУ намерено использовать истребители F-16 для перехвата планирующих авиабомб ФАБ, которые сегодня российские военные используют для ударов по Харькову. Благодаря модулям планирования и коррекции снаряды способны самостоятельно преодолевать расстояние от 50 до 70 километров, точно поражая цели.

Фото: РИА «Новости»

Для их запуска российским самолетам даже не нужно залетать на территорию Украины — достаточно приблизиться к границе. «Русским придется изменить свою тактику. Мы сможем эффективнее поражать их самолеты, перехватывать ракеты. Им сложнее станет использовать управляемые авиабомбы», — заявил украинский авиационный эксперт и бывший военный летчик Анатолий Храпчинский. Источники The Guardian заявили, что главной задачей западных истребителей станет защита Харькова.

Фото: Sra Karla Parra / U.S Air / Global Look Press

Помощник президента Украины Михаил Подоляк подчеркивал, что против авиабомб ФАБ системы противовоздушной обороны бесполезны. Остановить их может только авиация. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен напомнила, что украинские летчики смогут использовать F-16 для атак по территории России, но только для собственной обороны и в полном соответствии с международным правом. «Украине нужно дать эту возможность, иначе у России всегда будет преимущество», — заявила она. Присоединившаяся к поставкам истребителей Швеция, кроме F-16, также передаст Украине два самолета наблюдения Saab, которые возьмут под контроль ситуацию в воздушном пространстве страны.

Фото: U.S. Army / Keystone Press Agency / Global Look Press

Как ответит Россия на получение Украиной F-16?

Передачи самолетов F-16 на Украину в ближайшей перспективе можно не ждать. Западные страны неоднократно переносили как сроки поставок, так и окончания обучения пилотов. Об этом в комментарии 360.ru заявил политик и глава Каховского муниципального округа Херсонской области Павел Филипчук. Он пояснил, что управление F-16 — непростой процесс, и простого знания английского здесь недостаточно. Требуется также понимать специфические технологические термины. Для этого тоже требуется обучение, которое занимает достаточно много времени.

Филипчук напомнил, что заявления о том, что F-16 станут базироваться на территории стран НАТО, уже вызывали серьезную критику в Евросоюзе.

Это предполагает прямое втягивание в военный конфликт с Россией, так как самолеты разрешили использовать для ударов по приграничным районам. Из этого можно сделать вывод, что F-16 останутся на территории Украины, а значит, станут легкой добычей для российской армии. Павел Филипчук. политик

В качестве примера собеседник 360.ru привел использование украинскими военными западных танков. Количество уничтоженных бронированных машин растет каждый день. Управлять F-16 намного сложнее, а значит, они более уязвимы. «Сколько нужно истребителей F-16 для защиты на Харьковском направлении, пока говорить рано. Но еще до того, как они прибудут, а ВСУ научатся ими управлять, вопрос по Харькову уже решится в пользу России, и самолеты востребованы не будут», — подытожил Филипчук.