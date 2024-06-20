Российские военные впервые применили «умную авиабомбу» ФАБ-3000 под Харьковом

«Военная хроника» показала удар авиабомбы ФАБ-3000 с УМПК в Харьковской области

Российские военные впервые использовали для удара по позициям ВСУ фугасную авиабомбу ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). По данным авторов проекта «Военная хроника», цель для использования боеприпаса нашли в селе Липцы Харьковской области.

Авторы опубликовали видео сброса бомбы на своей странице во «ВКонтакте».

«Судя по характеру разрушений, выживших в здании не будет», — констатировали авторы сообщения.

Они подчеркнули, что новая серия боеприпасов российских военных быстро «демонтирует» все главные объекты украинской армии по всей линии фронта.

ТАСС со ссылкой на источник уточнил, что в Липцах авиабомба ФАБ-3000 с УМПК попала по пункту временного размещения украинских боевиков.

Универсальные модули планирования и коррекции превращают авиабомбы в высокоточные снаряды для поражения целей. Но ранее их устанавливали только на боеприпасы ФАБ-1500. Теперь пришло время для обновленных авиабомб.

Ранее украинское издание «Страна.ua» сравнила сброс авиабомбы ФАБ-1500 с землетрясением. Так журналисты прокомментировали удар около села Моначиновка Харьковской области. Это стало первым применением такого боеприпаса на данном участке проведения специальной военной операции.