«Это безумие». Украина лишилась экспорта: глобальные перевозчики обходят порты Одессы и Измаила

Украинские порты остались без перевозчиков. Глобальные игроки больше не заходят в эту страну, MAERSK уже пустила свои суда мимо Одессы и Измаила. Киеву нанесли серьезнейший удар. Чем это закончится для Украины рассказал ведущей 360.ru Регине Понамаревой политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич.

Что произошло с портами на Украине О решении владельцев судов перестать пользоваться украинскими портами рассказал министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий. Накануне одна из крупнейших судоходных логистических компаний в мире, датская MAERSK, отказалась обслуживать контейнерные перевозки через порт на Украине. Компания предложила клиентам перенаправлять грузы через румынскую Констанцу, откуда их будут доставлять на Украину уже по суше. Как объяснил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник, Киев использует морской путь как круглосуточный канал доставки вооружений. За три года через одесские порты прошли около 8000 судов с военными грузами, каждое из них — вполне легитимная цель. Потери Украины из-за приостановки захода судов в порты составят два миллиарда долларов в месяц. Через морские терминалы идет 80% всего украинского экспорта.

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Пять портов и зерновая сделка Политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич отметил, что Украине повезло в прошлом иметь пять работающих черноморских портов. До 2021 года Киев использовал их на полную мощность. В основном через порты возили сельхозпродукцию, руду и контейнеры, уголь и нефтепродукты. «С началом СВО два из них отпали сразу. Осталось три порта: Одесса, Черноморск и Южный. Какое-то время они продолжали работать. Более того, в 2022-м году действовала зерновая сделка», — напомнил Станкевич. Эта договоренность, отметил специалист, заключалась при посредничестве ООН. В результате Украина получила возможность перевозить зерно по морю. «Сделка работала только в одном направлении. России обещали разморозить экспорт из других портов, договаривались по санкциям. Но не разморозили. В конце-концов, Москве надоело, и она прекратила зерновую сделку», — подчеркнул политолог. Военные грузы и жесткий ответ России Какое-то время, по словам Станкевича, ВСУ не наносили удары по российским гаваням. Украина же открыла свой отдельный коридор, новый, через территориальные воды Румынии, а потом Болгарии. «Суда сначала шли на Украину, туда везли оружие и дроны, а обратно гражданские грузы. <…> Когда ВСУ попытались нанести удары по трем российским портам, <…> последняя роковая черта была пересечена, тогда Россия ответно приступила к блокированию трех украинских портов. Были нанесены соответствующие удары по портовым сооружениям», — изложил свое видение ситуации политолог Станкевич.

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Чем это грозит Украине В июле российские войска нанесли серию ударов по украинским портам, которые использовались для разгрузки и хранения топлива, а также оружия для ВСУ. Разрушена и другая военная инфраструктура. По мнению Станкевича, такие действия вполне могут привести экономику Украины к краху.

Украина потеряет свыше 80, по некоторым позициям до 90% экспортных мощностей. Они все были морскими. Нарываться на такой радикальный вариант и продолжать наносить провокационные удары по российским портам, не ожидая ответа, — это было каким-то безумием. Вот, прилетело. И теперь Украина потеряет от 80 до 90% экспортных мощностей. Это уже неизбежно. Сергей Станкевич

Фото: РИА «Новости»