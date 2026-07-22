ВС России ударили по портам Украины и морским судам

Российская армия в течение дня атаковала украинские порты и суда, а также логистические центры, задействованные в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Военные ударили по объектам высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, беспилотными летательными аппаратами. Они поразили порт Одесса, а также портовую инфраструктуру, которая задействовалась для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Под удары попали резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ.

Также войска атаковали сухогруз и морское судно типа «балкер», которые доставляли грузы в порты Одесса и Черноморск. В районе населенного пункта Ковалевка ВС России ударили по батарее берегового ракетного комплекса «Нептун-2». Они ликвидировали две пусковые установки и транспортно-заряжающую машину.

Ранее российские военные освободили села Артельное и Благодатное. Первое находится в в Харьковской области, а второе — в Запорожской.