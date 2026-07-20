Мирошник заявил, что военная техника на Украину поступает через порты Одессы

Суда с военными грузами следовали через одесские порты, поэтому удары по ним оправданы. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с ИС «Вести» .

«Мы видим, что удары полетели по одесским портам. В Одесской области порядка семи портов, и за последние три года через них прошло порядка восьми тысяч кораблей», — заявил он.

По словам Мирошника, в украинской официальной отчетности написано, что это продовольствие или другие мирные грузы. Но тогда возникает вопрос — как на Украину попадает оружие и военная техника?

«Конечно же, этим же грузом. Поэтому [наносятся] вот эти удары», — сказал он.

Посол отметил, что сейчас киевский режим использует морские маршруты как круглосуточный коридор для оружейных поставок.

Утром пресс-служба Минобороны сообщила, что ВС России ночью продолжили поражать украинские порты, которые ВСУ используют в своих интересах.