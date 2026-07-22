Датская Maersk приостановит работу с украинским портом Черноморск

Датская судоходная компания Maersk прекратит работать с портом Черноморск в Одесской области. Такое решение перевозчик принял из-за высоких рисков, сообщил ТАСС .

«Уважаемые клиенты! Вынуждены сообщить, что в связи с текущей ситуацией, которая влияет на операционную деятельность, оператор не имеет возможности продолжать предоставление услуг через порт Черноморск», — отметила компания.

Она пояснила, что услуги через этот объект не будут предоставляться до «дальнейшего уведомления».

Шедшее в Черноморск судно MEDKON MIRA V.629S перенаправили в румынский порт Констанца. Все корабли, которые должны были прийти в украинский город, тоже отправятся в Румынию.

Компания продолжает согласовывать варианты дальнейшей перевозки грузов.

В течение 22 июля российские войска атаковали порты Одесса и Черноморск. Также под удар попали украинские сухогруз и морское судно, батарея берегового ракетного комплекса «Нептун-2».