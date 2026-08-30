Сегодня 14:47 Дрон-призрак у дороги: раскрыта тактика легендарного «Князя Вандала» на транспортных путях ВСУ Специалист по БПЛА Потапов: против КВН эффективны только физические средства Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» разработчик назвал самым результативным массовым фронтовым ударным беспилотником российских войск. Аппарат используют с 2024 года, за это время менялись не только его характеристики, но и тактика применения подобных БПЛА. Почему преимущество дает именно оптоволокно, как дроны научились устраивать засады и какова их эффективность — разбирался 360.ru.

Генеральный директор НПЦ «Ушкуйник» Алексей Чадаев заявил ТАСС, что «Князь Вандал Новгородский» (КВН) стал наиболее результативным аппаратом среди массовых и относительно недорогих фронтовых ударных беспилотников ВС России. По словам Чадаева, разработчики сопоставили затраты на аппарат, в том числе расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, со стоимостью пораженных целей. Получилось соотношение 1:40 — на каждый рубль затрат, по оценке НПЦ, приходится 40 рублей нанесенного ущерба. Чадаев также утверждает, что с начала применения КВН с помощью этих беспилотников уничтожили бронетехнику ВСУ общей стоимостью в десятки миллиардов долларов. Гендиректор КБ «Страж» и лауреат премии губернатора Московской области Артем Потапов в беседе с 360.ru отметил, что стоимость целей сильно различается: дроном можно поразить как автомобиль, так и гораздо более дорогостоящую военную технику.

Фото: РИА «Новости»

«Цель может стоить десятки миллионов долларов. Это может быть корабль, танк, пушка, автомобиль. Мы понимаем, что „Князь Вандал Новгородский“ стоит намного дешевле автомобиля», — отметил эксперт. Еще одним преимуществом он назвал относительно невысокую стоимость аппарата. В марте разработчики рассказывали ТАСС, что отдельно работают над новыми типами оптоволокна и способами его намотки. Одной из основных проблем оставались обрывы линии, особенно при неблагоприятной погоде. Тогда генеральный конструктор инженерной команды КВН заявил, что модернизация должна повысить эффективность аппарата еще примерно на 5%. «Князь Вандал Новгородский» впервые испытали в боевых условиях в августе 2024 года в Курской области. О его применении писал в телеграм-канале губернатор Новгородской области Андрей Никитин. В январе 2025 года глава региона во время своего ежегодного послания заявлял, что дрон уничтожил технику НАТО более чем на 300 миллионов долларов в зоне военной операции. В том же месяце в НПЦ «Ушкуйник» заявляли о работе над локализацией его компонентов и планах перейти к полностью российским комплектующим. Дроны стали использовать для засад Распространение оптоволоконных FPV повлияло и на способы применения беспилотников. По словам эксперта, операторы перестали рассматривать такой аппарат исключительно как средство, которое после запуска сразу направляют к заранее выбранной цели.

Фото: РИА «Новости»

Одним из вариантов стали своеобразные засады. Дрон можно посадить в определенной точке и оставить работающим видеоканал, наблюдая за участком местности. При появлении подходящей цели аппарат вновь приводят в движение. «Люди начали не просто бить одним дроном, они начали вырабатывать стратегию. С помощью данных оптоволоконных дронов многие стали делать засады, перекрывать дороги, контролировать определенные участки», — рассказал собеседник 360.ru. По его словам, для этого после посадки отключают двигатели и оставляют видеоканал, позволяющий оператору наблюдать за обстановкой. Такая тактика дает возможность дожидаться появления цели непосредственно в районе предполагаемого маршрута ее движения. При этом конкретного типа техники, особенно уязвимого именно для КВН, эксперт не выделил: FPV остается ударным средством, а выбор цели зависит от конкретной обстановки. Что может остановить оптоволоконный FPV Радиоэлектронное подавление такого канала управления неэффективно, поскольку команды передаются физически по оптоволокну. Собеседник 360.ru отметил, что основными остаются физические способы противодействия самому беспилотнику либо его линии связи.

Фото: РИА «Новости»