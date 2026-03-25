Барражирующий боеприпас «Князь Владимир Святославович» начали испытывать на СВО

Российские военные начали испытывать новейший барражирующий боеприпас «Князь Владимир Святославович», обладающий дальностью свыше 50 километров. Об этом ТАСС сообщили в команде разработчиков.

По их словам, речь идет о принципиально новом изделии.

«Система продолжает развиваться. Добавляются функции, включая захват цели и донаведение в случае потери радиосигнала. Полноценный переход к поставкам — вопрос времени. Контракт с Минобороны заключат уже скоро», — рассказал генеральный конструктор боеприпаса.

«Князь Владимир Святославович» способен работать в паре с оптоволоконным дроном «Князь Вандал Новгородский», который создали специалисты центра «Ушкуйник» в Нижнем Новгороде.

Российские военные в начале февраля испытали новую разведывательно-ударную переносную систему с управляемыми боеприпасами «Рус-ПЭ».