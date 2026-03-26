Разработчики улучшили оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский»

После модернизации эффективность отечественного FPV-дрона «Князь Вандал Новгородский» повысилась на 5%. Это позволило сохранить десятки аппаратов и сэкономить деньги, сообщил ТАСС генеральный конструктор инженерной команды.

Разработчики создали новые типы оптоволокна и подобрали такие варианты намотки, которые позволили снизить риск обрыва связи в плохую погоду. За счет этого эффективность «Князя Вандала Новгородского» повысилась на 5%, он закрепил за собой статус лучшего дрона по соотношению успешных поражений к количеству вылетов.

«На первый взгляд это немного. Но в логике военной экономики это огромная цифра. Пять процентов — десятки сохраненных аппаратов, сотни выполненных задач и ощутимое изменение баланса затрат и результата», — сказал конструктор.

Ранее в зоне СВО начались полевые испытания барражирующего боеприпаса «Князь Владимир Святославович» дальностью свыше 50 километров. Он работает в паре с «Князем Вандалом Новгородским».