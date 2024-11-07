Экономист Баширов: Трамп может закончить конфликт на Украине без Зеленского

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп в очередной раз напомнил о желании завершить все существующие военные конфликты, в том числе на Украине. Его высказывания на этот счет всегда довольно туманны: политик говорит, за какое время решит проблему — те самые пресловутые 24 часа, например, — но не объясняет, как именно это сделает. Профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти НИУ ВШЭ Марат Баширов в интервью 360.ru предположил, какие у республиканца будут идеи.

«Мы, очевидно, захотим чуть больше, это попадет в серую зону. Соответственно, он обрежет все поставки наступательного вооружения Украине, оставит только оборонительное. И, думаю, в апреле–мае мы договоримся, и все остановится», — сказал Баширов.

Нынешний глава киевского режима Владимир Зеленский, по его словам, для принятия каких-то мирных соглашений не нужен вовсе. Кроме того, президент России Владимир Путин, подчеркнул собеседник 360.ru, не сядет с ним за один стол и не будет ничего подписывать.

Если надо будет, все сделают без него. <…> Его убирать [американцам] невыгодно. Его легче додержать до осени, блокировав другими решениями. Они договорятся с Верховной радой, и Рада его заблокирует. Американцы прекрасно знают, где у кого из этих слуг народа — у Порошенко, у Тимошенко — кнопка, чтобы они переворачивались на 180 градусов после ее нажатия.

Осенью 2025 года, предположил экономист, Зеленский проиграет президентские выборы и, если договорится с США, покинет Украину: допустим, уедет в Лондон, где сможет осваивать полученные от Запада деньги.

«Нам нужно подписать новый мировой порядок, где Украина стоит на 150 месте. <…> Это интересует нас, Китай, Бразилию, Европу, потому что Америка сейчас высасывает последнее ценное, что там есть. Этот новый мировой порядок будет в первую очередь касаться торговли, перевозок, появления новых технологий. Ну и военной безопасности в какой-то части», — подытожил экономист.

России, обратил внимание Баширов, неинтересно подписывать какие-либо документы, где будет фигурировать только Украина.

Заявление Трампа и реакция России

На выступлении в имении Мар-а-Лаго Трамп в обращении к своим сторонникам пообещал, что положит конец не только конфликту на Украине, но и всем войнам в принципе.

«Я намерен остановить войны, а не развязывать их», — подчеркнул он.

В Кремле на это ответили, что у Трампа действительно могло бы это получиться, причем довольно быстро. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что США прямо и косвенно вовлечены в происходящее в республике.

А в МИД России обратили внимание на необходимость подкрепить высказывания политика конкретными шагами. К тому же, особых иллюзий российская сторона пока что не питает: сотрудничать с новой администрацией готова, но жестко отстаивая национальные интересы.