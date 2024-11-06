МИД ответил на заявления Трампа о завершении конфликтов

Тезисы кандидата в президенты США Дональда Трампа о необходимости завершения конфликтов необходимо подкрепить конкретными шагами. Такое заявление сделала официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24» .

Трамп обещал, что в случае победы на президентских выборах не будет развязывать войны. Он подчеркнул, что сделает все, чтобы положить конфликтам конец.

«Конечно, за этими тезисами должны последовать действия, конкретные действия, на что все будут ориентироваться», — высказалась Захарова.

Президентские выборы в США прошли во вторник, 5 ноября. Пока официальных результатов голосованиянет. Однако Трамп уже объявил себя победителем. Он набрал 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Республиканца уже начали поздравлять с победой, в том числе президент Украины Владимир Зеленский.