«Без иллюзий». В МИД высказались о будущем сотрудничестве с Трампом

Россия готова сотрудничать с новой администрацией Дональда Трампа, жестко отстаивая свои национальные интересы. Соответствующее заявление МИД РФ опубликовал на официальном сайте .

«Не питаем иллюзий в отношении избранного американского президента. Россия будет работать с новой администрацией под руководством Трампа, когда она окончательно „пропишется“ в Белом доме, но при этом жестко отстаивая национальные интересы», — отметили в министерстве.

Также в МИД указали, что ориентир России остается на достижении всех поставленных целей спецоперации на Украине. Вашингтону известны ее условия, которые «остаются неизменными».

Победа республиканца, добавили в дипведомстве, стала отражением недовольства американцев предвыборной кампанией и программой Демократической партии, которую представляла Камала Харрис.

Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявила, что тезисы Трампа о необходимости завершения конфликтов требуют подкрепления конкретными шагами.