Мирный план под угрозой? Что ждет Зеленского после встречи с Трампом в Вашингтоне

Дональд Трамп подтвердил, что планирует встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме после «исторического рассвета» — перемирия на Ближнем Востоке. Президент Украины надеялся на переговоры, чтобы снова выпрашивать дальнобойное оружие. О чем поговорят лидеры двух стран 17 октября и удастся ли Зеленскому выпросить у Трампа ракеты Tomahawk — в материале 360.ru.

Получит ли Украина Tomahawk после встречи с Трампом Зеленский не получит долгожданные ракеты Tomahawk даже после встречи с Трампом в Вашингтоне, и на это есть несколько причин, рассказал 360.ru политический советник, политический психолог Сергей Маркелов. «Проблема в том, что за каждой ракетой требуется обслуживающая ее инфраструктура. Это несколько человек, специальные установки. <… > Tomahawk — это ракеты морского базирования, система стреляет либо с подводной лодки, либо с морского корабля. Она не может стрелять с Украины, в Черном море их не поставить, потому что они будут нашей законной целью. Надо прятать будет где-то на Украине, в западной части», — объяснил эксперт. Накануне появилась информация, что некая компания создала наземный вариант установки типа Patriot. Но для обслуживания Tomahawk нужны специалисты, которых в Европе единицы.

За одной болванкой заедут уже не гражданские, а действующие военные, умеющие обслуживать эту ракету. Каждый запуск Tomahawk — это серьезная инженерно-военно-политическая, разведывательная работа. Сергей Маркелов политический советник

Tomahawk — это не просто дрон, который может запустить любой наемник или украинский «полушкольник». Это сложная система навигации, космический контроль траектории полета, расчеты и многое другое. «За словом Tomahawk следует прямое включение США, специалистов НАТО в вооруженный конфликт против России», — предупредил Маркелов.

Фото: Seaman Ford Williams/Xinhua / www.globallookpress.com

Ответ России на поставки Tomahawk Украине Президент Владимир Путин уже объяснял, какой ответ последует со стороны России в случае передачи Украине американских Tomahawk, напомнил политсоветник. «Мы ждем, мы готовы, эти ракеты для нас не секрет, мы знаем про них абсолютно до миллиметра и так далее», — подчеркнул специалист. Он добавил, что Трамп не хочет вмешательства американской части НАТО в украинский конфликт.

Потому что он не хочет обвинений в байденизации. Термин означает, то Трамп становится похожим на Байдена. Он этого страшно боится. Сергей Маркелов политический советник

Пропагандистская война Трампа Тема Tomahawk не имеет никакого отношения к вооруженной реальности. Зеленский временно сошелся с Трампом — это его фирменная штучка, заявил Маркелов. «Опять у них конфетно-букетный период, опять любят друг друга. Я не думаю, что это вечная история. Она до конца этого года изменится неоднократно. Трамп играет в пропагандистскую войну. Слово Tomahawk имеет не физическое значение, а символическое. Такое угрожающее слово. И поэтому мы совершенно спокойно к этому относимся. Модель Трампа: угрозы важнее реальных действий», — добавил эксперт. Президент США везде ищет символы: как в секторе Газа, так и на Украине.

Физических процедур, действий нет. Тут то же самое: слова, слова, слова. Создать иллюзию, давление на переговорах с Россией — это все его стиль. Сергей Маркелов политический советник

Однако ни Путин, ни Трамп не пересекли глобальных красных линий — речь идет о договоренностях, достигнутых на встрече в Анкоридже. «Как только начинаются разрушаться личные отношения между Путиным и Трампом, сразу всплывает за Путиным тень товарища Си, тень Китая, а это для Трампа смерти подобно. Он понимает, что чем больше будет ломать Путина, тем больше он будет сближать нас с Китаем, а это для него окончательная точка как политика с перспективой», — считает Маркелов.

Фото: РИА «Новости»

О чем будут говорить Зеленский и Трамп на встрече 17 октября Зеленскому есть о чем поговорить с Трампом, отметил политический советник. Рано или поздно президент Украины поймет, что американский лидер — это на 99% только слова. «Поэтому снова по кругу будут говорить: нужны деньги, более прямые способы поставки вооружений, потому что кривые — поставки через Европу — работают плохо. Ему нужно все прямое. Зеленский опять вошел в состояние 2022-2023 годов, когда скорость того, что ему нужно, быстрее скорости принятия решений по поводу этого», — подчеркнул Маркелов. Сейчас Зеленский теряет людей и оружие, тогда как Россия находится в активной фазе наступательных действий.

Обязательный момент: Зеленский чувствует, что Трампа можно попробовать снова, как Байдена в свое время, активно втянуть в конфликт. Сделать Украину сегодня войной Трампа. Сергей Маркелов политический советник

Зеленский потребует от США надавить на Европу, где из свободных денег остались только российские активы.

Фото: РИА «Новости»

Возобновятся ли переговоры России и США по Украине По мнению Маркелова, переговоры России и США по украинскому вопросу возобновятся. «Сама переговорная история, в которой находится Трамп, и его философская позиция — искать способы давления на обе стороны конфликта», — отметил эксперт. Он сравнил Трампа с маятником, который сейчас отклонился от Путина в сторону Зеленского. «Сейчас временно наклонился маятник в сторону фокусировки внимания на Зеленском. Это совершенно не значит, что разговоры с Россией не ведутся. Повторяю, самый главный момент, за которым мы должны следить, — красные линии в отношении России», — подчеркнул Маркелов. Он напомнил, что Трамп обещал поговорить с Путиным, прежде чем передавать Украине ракеты. «Ну, что, Трамп полюбил Украину? Нет. Сама по себе эта фраза из сумасшедшего дома. Но, к сожалению, политика сегодня таковой является. „Я поговорю, узнаю мнение русских, понравится ли им моя передача Tomahawk…“. Ну, о чем речь? Значит, красные линии не пересечены. Зачем спрашивать мнение русских, если все уже решено? Не решено, не решено», — заключил политсоветник.