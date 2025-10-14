Поставка Украине крылатых ракет Tomahawk станет одной из роковых ошибок Соединенных Штатов. Об этом РИА «Новости» заявил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Если в США примут решение о поставке режиму Зеленского ракет Tomahawk, то это станет одной из их роковых ошибок», — подчеркнул он.

По словам Рогова, Соединенные Штаты войдут в историю как страна, предавшая грозное оружие в руки террористов, которые за последние годы усовершенствовали умение воевать с мирными жителями и бить по гражданской инфраструктуре.

У американского лидера должно хватить политической мудрости и инстинкта самосохранения, чтобы не идти на поводу у Украины.

Корреспондент ВГТРК, Герой России Евгений Поддубный заявил, что страна будет трактовать запуск Tomahawk по своей территории как ядерный удар.