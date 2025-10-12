Кремль заявил о росте напряжения из-за передачи Украине ракет Tomahawk

Большое количество заявлений со стороны США о возможности поставки Украине крылатых ракет Tomahawk требуют изучения и вызывают обеспокоенность. Оружие серьезное, но положение дел на фронтах оно не изменит. Об этом в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что ракеты Tomahawk могут быть в безъядерном или ядерном исполнении, а их высокая дальность вызывает крайнюю обеспокоенность.

Песков напомнил, что несколько лет назад российские спецслужбы допускали, что украинские боевики могут создать так называемую «грязную бомбу». Ракету Tomahawk можно сравнить с ней.

«Представьте себе, ракета с большим радиусом действия взлетает и летит. И мы знаем, что она может быть в ядерном исполнении. Что думать Российской Федерации? Эксперты военные за океаном должны же это понимать», — заявил представитель Кремля.

Ракеты Tomahawk стали темой субботних переговоров по телефону президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. По данным издания Axios, окончательного решения американский президент так и не принял.

Россия усилит системы противовоздушной обороны в качестве ответа на получение киевским режимом крылатых ракет Tomahawk. С таким заявлением выступил президент Владимир Путин. Глава государства назвал угрозы Зеленского «понтажом», но тут же поправил себя на слово «шантаж», отметив, что «понт» в поведении украинского лидера тоже есть.