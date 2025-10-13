Трамп вновь примет Зеленского в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп намерен вновь принять Владимира Зеленского в Белом доме, встреча, предположительно, назначена на 17 октября. Об этом сообщил журналист Financial Times Кристофер Миллер в соцсети X .

По его словам, в США уже находится украинская высокопоставленная делегация, которая ведет переговоры с американскими коллегами. Перед этим Зеленский и Трамп дважды разговаривали по телефону, обсуждая украинскую противовоздушную оборону и возможность передаче ВСУ ракетных комплексов Tomahawk.

Ранее Зеленский пообещал выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира, если американский лидер убедит Россию начать переговоры по урегулированию конфликта.