«Разрушили полностью». ВСУ разбомбили два храма Горнальского монастыря под Суджей

Два храма Горнальского мужского монастыря, расположенного недалеко от города Суджа в Курской области, получили серьезные повреждения после обстрела ВСУ. Подробнее о случившемся рассказал настоятель монастыря игумен Питирим в беседе с 360.ru.

«Разрушили, можно сказать, полностью, соборный храм. Второй храм монастыря. Повреждены братские корпуса», — заявил он.

Настоятель отметил, что боевики начали обстреливать монастырь с самого утра. По его словам, никто не пострадал. Но до сих пор монахи находятся в укрытиях. Вопрос о восстановлении храма пока не поднимали, это обсудят, когда в городе все утихнет.

«В первую очередь, нужно братьев спасти. А потом уже думать, когда это будет и как восстанавливаться», — сказал игумен.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что двое детей пострадали после сброса снаряда с коптера ВСУ под Суджей. Раненым оперативно оказали медицинскую помощь.

Около 300 диверсантов ВСУ попытались прорваться в Курскую область утром 6 августа. Они бомбили дома и машины. В результате их действий пострадало около 10 мирных жителей, одна женщина погибла.

Россия дали жесткий отпор боевикам. Вечером в Минобороны РФ заявили, что украинские военные отступили из Курской области с большими потерями.