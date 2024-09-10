Сегодня 23:42 До Краматорска — менее 20 километров. Что происходит сейчас в зоне СВО Лиманов: освобождение Краматорска обеспечит безопасность жителей ДНР 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Российские войска придвинулись к Краматорску. До агломерации, в которой началась «Русская весна», осталось менее 20 километров. Вооруженные силы Украины могут лишиться важного узла. Военные эксперты в разговоре с 360.ru проанализировали сложившуюся ситуацию.

Обстановка на СВО на 10 сентября Политолог Михаил Онуфриенко сообщил 360.ru, что неудачи ВСУ в Курской области активно обсуждают на Западе. Немецкий Bild составил карту захваченных территорий, из которой стало ясно, что о прорывах речи уже не идет. «Вражеский дипстейт своеобразно подтвердил потерю Водяного. <…> Бои за шахту „Южнодонбасская № 3“ не подтверждают, „кацапы готовятся“. Огорчу — уже приготовились и ведут бои», — сказал он.

По словам Онуфриенко, украинская сторона косвенно подтвердила потерю Новогродовки и начало боев за Лысовку. Вокруг Украинска и Угледара формируются клещи. Кроме того, стало известно о продвижении к Угледару, боях в Нелеповке, а на шахте «Южнодонбасская № 1» российские военные подняли триколор. Издание «Военное обозрение» подтвердило информацию западных Telegram-каналов о продвижении российских войск к западу от села Зализнянского. За сутки подразделения преодолели до двух километров, закрепились на новых рубежах и приблизились к двум стратегически важным городам ДНР — Славянску и Краматорску. До первого, по информации журналистов, осталось 27 километров, до второго — около 19. Продвижение в сторону Краматорска Военный эксперт Антон Лиманов в разговоре с 360.ru назвал это очень важным событием. Он напомнил, что оба города вошли в Краматорскую агломерацию. Краматорск чуть больше Славянска, и его освобождение имеет большое значение для защиты населения.

Это ключ от очень важной стратегической территории, от которой зависит, будут ли жители ДНР в безопасности. Потому что понятно, что это север, рядом Харьковщина и крупный промышленный центр. Естественно, от этого может зависеть очень многое. Антон Лиманов военный эксперт

Лиманов не решился прогнозировать дальнейшее развитие событий. Его коллега, военный эксперт, доктор исторических наук, член экспертного совета движения «Сильная Россия» Александр Черемин заявил 360.ru, что освобождение Краматорска может стать тяжелой задачей. «Конечно, город со 150-тысячным населением брать очень трудно. И может быть та же самая ситуация, как и при взятии именно „Азовстали“. Поэтому здесь предстоят тяжелые бои. Но город освобождать надо, потому что оттуда также ведется обстрел территории ДНР», — сказал он. Чем известен город Краматорск Оценивая значение Краматорска, Лиманов напомнил, что именно в этой агломерации в 2014 году началось освобождение Донбасса из-под власти Украины. По его мнению, это одна из причин, по которой нужно освободить территорию.

Фото: РИА «Новости»

«Именно в Славянске начиналось восстание в 2014 году, наша „Русская весна“ во главе с Игорем Стрелковым. Именно там эти 300 „стрелковцев“ начали движение, которое продолжается сейчас и ведет к освобождению ДНР от нацистско-бандеровского ига. Именно там все началось, поэтому очень важно освободить», — сказал он. Черемин добавил, что ценность Краматорска заключается в том, что это важный экономический и политический город той части Донбасса, которая находится под управлением Украины. Именно там сосредоточено тяжелое машиностроение и заводы военно-промышленного комплекса.