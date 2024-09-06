«Клещи сжимаются». Что происходит в зоне спецоперации

Военэксперт Онуфриенко: ВСУ не в состоянии продавить оборону ВС РФ под Курском

Вооруженные силы Украины не в состоянии продавить оборону ВС России в Курской области. При этом в Донбассе российские войска продолжают наступление. О ситуации в зоне специальной операции 360.ru рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.

«В Курской области наши стоят в обороне, вынуждая Вооруженные силы хунты постоянно атаковать, соответственно неся им большие потери. <…> Продавить оборону далее противник не в состоянии. С начала недели бои приняли по всей Курщине позиционный характер», — сообщил специалист.

Северо-восточнее Купянска ВС России вышли от Синьковки к реке Оскол, отжимая у противника укрепрайон. Юго-восточнее российские бойцы продвинулись к Глушковке.

«Сжимаются клещи и вокруг Северска, к которому наши войска дошли с юга», — добавил Онуфриенко.

Южнее Селидова российские военные продолжают бои за освобождение Украинска. Под контроль армии перешел населенный пункт Лесовка. Ресурсы врага говорят о том, что ВС РФ вплотную подошли к населенному пункту Горняк. На Покровском направлении площадь оставленной ВСУ территории превысила 30 квадратных километров.

Ранее Онуфриенко сообщил, что в Курской области российские военные не дают украинским боевикам продвинуться вперед, оттягивая на себя резервы ВСУ.