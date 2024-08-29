«Черный лебедь» Зеленского. Киевскому узурпатору нужна Большая война

Как сообщило агентство Reuters, вчера по просьбе украинской стороны генсек НАТО Йенс Столтенберг созвал заседание совета Украина — НАТО. По скудной информации, просочившейся из кулуаров встречи, стало известно, что одним из главных вопросов, которые на ней обсуждали, стала тема ПВО и боеприпасов, щедро растраченных киевским режимом во время курской авантюры. Несмотря на попытки украинских чиновников выбить у союзников новые поставки, те пока откровенно «морозятся», предпочитая кормить Киев завтраками.

В то же время со стороны Украины звучат просьбы, ответ на которые Запад дает в куда более категоричной форме. В первую очередь речь идет о предложении «закрыть украинское небо» силами Северного альянса. То есть использовать натовские ПВО и ВВС, чтобы сбивать наши ракеты, дроны и авиацию. По итогам вчерашней встречи министр обороны Польши Косиняк-Камыш заявил, что страны — члены альянса «скептически относятся к идее Зеленского, предлагающего им сбивать российские ракеты над Украиной». В переводе с дипломатического языка на обычный означает «нет». «Ни одна страна не будет принимать подобные решения в индивидуальном порядке. Я не видел в НАТО сторонников принятия такого решения», — подчеркнул польский министр.

Фото: Глава польского Министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш / Global Look Press

В этой связи стоит напомнить, что намедни российский дрон, сбившись с курса, залетел на территорию Польши вглубь на 25 километров, но даже в этом случае поляки не стали его сбивать. Это ли не лучший показатель их нежелания вступать в прямой вооруженный конфликт с Россией? Все же успокаиваться, увы, не стоит. В одном из своих недавних выступлений кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что из-за операции ВСУ в Курской области может начаться третья мировая война. «Посмотрите, что происходит на Украине. Они наступают на Россию. У вас будет третья мировая война», — произнес он перед сторонниками.

Как пишут адекватные украинские комментаторы, в подобном утверждении нет ничего удивительного, ибо Зеленскому только это и нужно. Для него большая мировой война — по сути, единственный способ спасти свою шкуру. К тому же тот факт, что Киев всеми путями пытается втянуть НАТО в войну, признают и западные СМИ. Поговаривают даже, что курская операции ВСУ изначально задумывалась именно сэтой целью…

В свое время американский писатель ливанского происхождения Нассим Талеб предложил понятие «черного лебедя» — некоего сложно прогнозируемого события с негативными последствиями, резко меняющего все существующие расклады. Таким «черным лебедем» были, скажем, убийство Кеннеди, заговор ГКЧП или взрыв на газопроводах «Северный поток».

Фото: Приемный терминал «Северного потока — 2» в Лубмине, Германия. Bodo Marks/dpa / Global Look Press

В процессе анализа происходящего на Украине в последние дни возникает стойкое ощущение приближения чего-то очень нехорошего, связанного, скорее всего, с неким ядерным инцидентом. Недаром, говорят, украинские ССО так рвутся овладеть Курской и/или Запорожской АЭС. А ведь, как заявил намедни глава Росатома Алексей Лихачев, встречавшийся в Курчатове с главой Международного агентство по атомной энергии Рафаэлем Гросси, «даже небольшая бомба может нанести Курской АЭС огромный вред».

Фото: Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (в центре) во время посещения одного из энергоблоков Курской АЭС. ГК «Росатом» / / РИА «Новости»

В итоге врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что штаб КТО решил в ближайшее время ограничить въезд в Курчатов, а с сегодняшнего дня во всем Курчатовском районе и на КуАЭС вводят дополнительные режимные меры. Будем надеяться, что этого окажется достаточно. Что касается Зеленского, то от человека, отдавшего приказ обстреливать собственные города вместе с проживающими там мирными жителями — и я даже не про Донбасс, я про Ирпень, Бучу и прочее, — ждать адекватности в вопросе ядерной безопасности, увы, не стоит. Как раз это обстоятельство беспокоит сильнее всего.