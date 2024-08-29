«Черный лебедь» Зеленского. Киевскому узурпатору нужна Большая война

Публицист Белов рассказал о «черном лебеде» Владимира Зеленского

IMAGO/Guido Schiefer
Фото: IMAGO/Guido Schiefer/Global Look Press

Как сообщило агентство Reuters, вчера по просьбе украинской стороны генсек НАТО Йенс Столтенберг созвал заседание совета Украина — НАТО. По скудной информации, просочившейся из кулуаров встречи, стало известно, что одним из главных вопросов, которые на ней обсуждали, стала тема ПВО и боеприпасов, щедро растраченных киевским режимом во время курской авантюры. Несмотря на попытки украинских чиновников выбить у союзников новые поставки, те пока откровенно «морозятся», предпочитая кормить Киев завтраками.

В то же время со стороны Украины звучат просьбы, ответ на которые Запад дает в куда более категоричной форме. В первую очередь речь идет о предложении «закрыть украинское небо» силами Северного альянса. То есть использовать натовские ПВО и ВВС, чтобы сбивать наши ракеты, дроны и авиацию.

По итогам вчерашней встречи министр обороны Польши Косиняк-Камыш заявил, что страны — члены альянса «скептически относятся к идее Зеленского, предлагающего им сбивать российские ракеты над Украиной». В переводе с дипломатического языка на обычный означает «нет».

«Ни одна страна не будет принимать подобные решения в индивидуальном порядке. Я не видел в НАТО сторонников принятия такого решения», — подчеркнул польский министр.

Глава польского Министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш
Фото: Глава польского Министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш/Global Look Press

В этой связи стоит напомнить, что намедни российский дрон, сбившись с курса, залетел на территорию Польши вглубь на 25 километров, но даже в этом случае поляки не стали его сбивать. Это ли не лучший показатель их нежелания вступать в прямой вооруженный конфликт с Россией?

Все же успокаиваться, увы, не стоит. В одном из своих недавних выступлений кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что из-за операции ВСУ в Курской области может начаться третья мировая война.

«Посмотрите, что происходит на Украине. Они наступают на Россию. У вас будет третья мировая война», — произнес он перед сторонниками.

Как пишут адекватные украинские комментаторы, в подобном утверждении нет ничего удивительного, ибо Зеленскому только это и нужно. Для него большая мировой война — по сути, единственный способ спасти свою шкуру. К тому же тот факт, что Киев всеми путями пытается втянуть НАТО в войну, признают и западные СМИ. Поговаривают даже, что курская операции ВСУ изначально задумывалась именно сэтой целью…

В свое время американский писатель ливанского происхождения Нассим Талеб предложил понятие «черного лебедя» — некоего сложно прогнозируемого события с негативными последствиями, резко меняющего все существующие расклады.

Таким «черным лебедем» были, скажем, убийство Кеннеди, заговор ГКЧП или взрыв на газопроводах «Северный поток».

Приемный терминал «Северного потока — 2» в Лубмине, Германия. Bodo Marks/dpa
Фото: Приемный терминал «Северного потока — 2» в Лубмине, Германия. Bodo Marks/dpa/Global Look Press

В процессе анализа происходящего на Украине в последние дни возникает стойкое ощущение приближения чего-то очень нехорошего, связанного, скорее всего, с неким ядерным инцидентом. Недаром, говорят, украинские ССО так рвутся овладеть Курской и/или Запорожской АЭС.

А ведь, как заявил намедни глава Росатома Алексей Лихачев, встречавшийся в Курчатове с главой Международного агентство по атомной энергии Рафаэлем Гросси, «даже небольшая бомба может нанести Курской АЭС огромный вред».

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (в центре) во время посещения одного из энергоблоков Курской АЭС. ГК «Росатом» /
Фото: Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (в центре) во время посещения одного из энергоблоков Курской АЭС. ГК «Росатом» //РИА «Новости»

В итоге врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что штаб КТО решил в ближайшее время ограничить въезд в Курчатов, а с сегодняшнего дня во всем Курчатовском районе и на КуАЭС вводят дополнительные режимные меры. Будем надеяться, что этого окажется достаточно.

Что касается Зеленского, то от человека, отдавшего приказ обстреливать собственные города вместе с проживающими там мирными жителями — и я даже не про Донбасс, я про Ирпень, Бучу и прочее, — ждать адекватности в вопросе ядерной безопасности, увы, не стоит.

Как раз это обстоятельство беспокоит сильнее всего.

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«Черный лебедь» Зеленского. Киевскому узурпатору нужна Большая война

IMAGO/Guido Schiefer

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Mathilda Ahlberg/Keystone Press Agency

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