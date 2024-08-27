Глава МАГАТЭ заявил о ядерной опасности на Курской АЭС

Продолжающиеся боевые действия в Курской области привели к возникновению опасности ядерного инцидента на атомной электростанции. Об этом заявил глава Международного агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Он подчеркнул, что его приезд в Курчатов связан именно с этим фактором.

Руководитель международной организации подчеркнул, что станция работает в режиме, близком к нормальному, но любое внешнее воздействие приведет к очень серьезным последствиям.

«Я побывал в реакторном зале работающего энергоблока, в машинном зале, в зале управления оборудованием и также посетил хранилище отработанного ядерного топлива», — заявил Гросси в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что активная зона реактора не имеет защиты, а значит, уязвима для артиллерии и беспилотников, следы от ударов которых он увидел на территории станции.

Глава МАГАТЭ подчеркнул, что сейчас станции необходимо обеспечить режим безопасности, в том числе исключение любых военных действий рядом с АЭС.

Гросси добавил, что вместе с российскими коллегами разработает план по предотвращению ядерного инцидента.