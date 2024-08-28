Отсутствие желающих сбивать ракеты над Украиной признали в Польше
Минобороны Польши: ни одна страна не примет решение сбивать ракеты над Украиной
Страны-члены НАТО со скепсисом оценивают идею украинского президента Владимира Зеленского сбивать российские ракеты над территорией страны. Об этом агентству PAP заявил министр национальной обороны Польши, вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш.
Зеленский ранее допустил обидчивые высказывания в адрес Польши за опасения сбивать ракеты над территорией Украины без поддержки данного решения со стороны других государств НАТО.
«Есть большой скептицизм по этому вопросу. Пока в отдельности ни одно государство не примет подобных решений. В НАТО я не видел сторонников этого», — сказал Косиняк-Камыш.
Политик оговорился, что относится к желаниям Зеленского с пониманием.
«Не удивлюсь президенту Зеленскому, ведь это его роль — призывать к подобным вещам. Однако роль Польши — принимать решения в интересах своего государства», — добавил он.
Два дня назад Польша подняла авиацию из-за якобы «российской активности» на Украине.