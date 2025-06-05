Ким Чен Ын  пообещал России поддержку по ситуации на Украине

Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал поддерживать Россию в ситуации на Украине и по другим международным вопросам. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Северокорейский лидер встретился с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу в Пхеньяне. Они обсудили перспективы восстановления Курской области и «шаги по увековечиванию памяти подвига корейских воинов».

«Товарищ Ким Чен Ын заверил, что правительство КНДР и впредь будет безусловно поддерживать позицию и внешнюю политику России во всех серьезных международных политических вопросах, прежде всего вокруг Украины», — уточнило агентство.

Ким Чен Ын уверен, что Россия продолжит одерживать победы, защищая свой суверенитет и территориальную целостность. Он также пожелал российскому народу процветания и счастья.

Шойгу передал особую благодарность от руководства России за то, что северокорейские военные при освобождении Курской области проявили доблесть и самоотверженность.

В конце мая депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявлял, что Украина может признать КНДР страной-агрессором, отреагировав тем самым на участие ее военных в спецоперации на стороне России, писал RT.

* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.