30 ноября 2024 01:13 Блеф и обман. Зеленский снова попросился в НАТО, но Украина там не нужна Член клуба «Дигория» Шатунов: Украину не примут в НАТО после слов Зеленского 0 0 0 Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur / Global Look Press Эксклюзив

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Владимир Зеленский вновь попросился в НАТО и впервые заявил, что готов ради этого отказаться от утраченных территорий. Украинский лидер находится в полном отчаянии, блефует и пытается в очередной раз обмануть мировое сообщество и спровоцировать Россию, считает член экспертного клуба «Дигория» Дмитрий Шатунов.

Что сказал Зеленский В интервью телеканалу Sky News Владимир Зеленский впервые заявил о готовности «отдать» утраченные земли, причем сделать это в обмен на вступление в НАТО. По его мнению, под «зонтиком» Североатлантического альянса Украине якобы удастся «вернуть» территории. Украинский лидер добавил, что хочет «напрямую» работать с избранным президентом США Дональдом Трампом. Он объяснил, что хочет поделиться с республиканцем идеями по поводу завершения конфликта и «услышать его мнение».

Фото: Shealah Craighead/White House / Global Look Press

Зачем Украина НАТО Заявление Зеленского говорит о том, что он находится в отчаянии, объяснил 360.ru член экспертного клуба «Дигория» Дмитрий Шатунов. По его словам, украинский лидер блефует, когда говорит, что при вхождении в НАТО боевые действия прекратятся. Так он хотел спровоцировать Россию и показать свою приверженность Западу. «Ему остается лишь кидаться выдуманным заявлениями, чтобы каким-то образом выслужиться перед США», — отметил Шатунов. Он добавил, что Украину в НАТО не примут, ожидать этого в ближайшее время не стоит. Избранный президент США Дональд Трамп тоже не заинтересован в этом, уточнил собеседник 360.ru.

Во-первых, у Украины есть огромные многомиллиардные долги, в том числе перед США. А Трамп — бизнесмен, и он понимает, что ему просто невыгодно содержать Украину, восстанавливать эту страну и поддерживать ее жителей. Во-вторых, конечно же, страны НАТО на это не согласятся, потому что у них нет столько денег, чтобы эту страну как минимум восстанавливать, а как максимум — продолжать поставлять туда оружие, чем они и будут заниматься, если это произойдет. Дмитрий Шатунов

По словам эксперта, у западных лидеров по «предложению» Зеленского своего мнения не будет — они поступят так, как им скажет Трамп, потому что они зависимы от США и не самостоятельны в своих действиях. «Но если бы лидеры европейских государств спросили людей, которые за них голосуют и будут голосовать, конечно же, большинство из них ни за что бы не поддержали идею вступления Украины в НАТО, понимая, чем это грозит», — отметил собеседник 360.ru. Он объяснил — европейцы осознают, что принятие Украины может спровоцировать новый экономический кризис в их странах и возможные конфликты. Поэтому люди не пойдут на поводу политиков. «Если вдруг какие-то европейские политики заявят о своей поддержке, будут реально поддерживать вступление Украины в НАТО, не исключено, что в европейских государствах вспыхнут серьезные бунты и протесты», — резюмировал Дмитрий Шатунов.

Что предлагает Россия Выступая после заседания на саммите ОДКБ в Казахстане президент Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине на прежних условиях. «Ничего не поменялось», — напомнил глава государства. О готовности к переговорам Владимир Путин заявлял 14 июня. Тогда он заявил: ВСУ должны покинуть территории новых российских регионов, а Украина отказаться от идеи вступить в НАТО, официально подтвердив это. По словам президента, как только это произойдет, ВС России прекратят огонь. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в тот же день заявил, что Украина не согласна на предложение России. Владимир Путин подчеркнул, что в этом случае условия заключения мирного соглашения изменятся.